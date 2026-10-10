“A disposición para ayudar”: Kast envía mensaje a Presidente de Panamá tras terremoto

“Desde Chile, un fuerte abrazo de solidaridad con el pueblo panameño por el grave terremoto que sufrió ese país. Presidente @JoseRaulMulino, a disposición para ayudar y colaborar en lo que necesiten”, escribió el Presidente José Antonio Kast.

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el mandatario dirigió un mensaje a su par panameño, José Raúl Mulino, en el que expresó su respaldo y voluntad de asistir ante las secuelas del sismo.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 horas locales con epicentro a 12 kilómetros de Tonosí, en el sur de Panamá, a unos 239 kilómetros de la capital. Alcanzó una profundidad de 10 kilómetros y, según los primeros reportes, no se han registrado víctimas fatales.

El terremoto de magnitud 7,7 que afectó este viernes al país, dejó varios testimonios en redes sociales y derrumbes de fachadas, como el sufrido por la catedral de Penonomé, cuya torre colapsó.

Cabe consignar que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur, alerta que fue cancelada posteriormente.