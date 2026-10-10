Balacera frente a cancha de fútbol en Cerro Navia deja dos muertos y un adolescente herido

Un enfrentamiento a tiros frente a una cancha donde niños entrenaban con su escuela de fútbol terminó con dos personas fallecidas y un adolescente de 16 años herido, en Cerro Navia.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas de este viernes, en la intersección de Niasa con Rodas. Según los antecedentes entregados por la PDI, un joven de 18 años habría llegado en motocicleta al lugar para iniciar un intercambio de disparos, en el que murió.

La segunda víctima, un hombre de 39 años, ingresó con múltiples impactos balísticos al Hospital Félix Bulnes, donde falleció. El comisario de la Brigada de Homicidios Centro Norte, Juan Zerené, indicó que las diligencias permitieron establecer una relación entre ambos fallecidos.

La investigación deberá esclarecer si el adolescente herido participó en el enfrentamiento o si se encontraba en el lugar cuando comenzaron los disparos. Entre las hipótesis que indaga la policía figura un eventual conflicto entre bandas.