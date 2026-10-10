Cámara exige reinvertir utilidades en negociaciones con Estados Unidos por minerales críticos

La Cámara de Diputadas y Diputados envió al Ejecutivo la resolución 71, en la que expresa la inquietud del órgano legislativo por asegurar que las negociaciones con Estados Unidos en materia de minerales críticos no afecten la soberanía del Estado de Chile sobre sus recursos naturales.

La resolución de la Cámara de Diputadas y Diputados incluye como requisito la reinversión de utilidades en investigación y desarrollo junto a proveedores y universidades nacionales. También solicita reglas de contenido local dentro de las obligaciones de un posible memorándum de entendimiento u otro instrumento vinculante.

El documento añade que, de suscribirse este u otro instrumento, este no solo debe resguardar la soberanía. Con el respaldo obtenido, la Cámara pide al Ejecutivo proteger la soberanía sobre los recursos naturales en el marco de las negociaciones con Estados Unidos.

La petición reunió 71 votos a favor, 57 en contra y 8 abstenciones. El texto, impulsado por el Frente Amplio, señala que las negociaciones tampoco deben generar acuerdos con preferencias de acceso, precios regulados o limitaciones a la libre comercialización de esos recursos con otros países, y menciona de manera particular a China.