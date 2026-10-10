Gobierno suma 1.874 expulsiones de extranjeros en 2026 tras nuevo vuelo con 56 personas

Un total de 12.219 salidas de extranjeros registra el Gobierno durante 2026, al sumar 1.874 expulsiones y 10.345 salidas voluntarias. Estas últimas corresponden a personas que ingresaron por pasos no habilitados y abandonaron el país mediante controles policiales, sin una orden de expulsión.

Este sábado 10 de octubre, según consignó La Tercera, el Ejecutivo concretó su décimo vuelo de expulsión del año, trasladando a 56 personas a Bolivia, Ecuador y Colombia. Del grupo, 45 fueron expulsadas administrativamente y 11 por resolución judicial. El operativo se realizó en un chárter de Andes Línea Aérea, que despegó desde Santiago a las 1:25 horas, con escala en Iquique.

Entre los expulsados había 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos. Según el prefecto inspector de la PDI, Ernesto León, entre ellos había “cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales, efectivamente por tráfico de drogas, por violación”. Además, un ciudadano colombiano mantenía una orden de captura en su país por hurto calificado.

Las principales causales de expulsión fueron el ingreso por pasos no habilitados, con 31 casos, además de antecedentes por robos con intimidación, infracciones a la ley de drogas, receptación de vehículos y robos con violencia.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que el balance equivale a cerca de 200 expulsiones mensuales y siete diarias, una frecuencia aproximadamente tres veces superior al promedio mensual de la administración anterior.

En paralelo, la PDI reportó una caída de 93,3% en las denuncias directamente en frontera entre enero y septiembre, al pasar de 4.515 en 2025 a 301 este año. Las denuncias por ingreso mediante pasos no habilitados bajaron de 16.603 a 13.626.

En contraste, las fiscalizaciones migratorias aumentaron 24,7%, de 1.407 a 1.755 procedimientos, mientras que los extranjeros controlados subieron 46,6%, hasta 41.171 personas.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que continuarán las inspecciones a empresas que contratan a personas en situación irregular: “Vamos a continuar con las fiscalizaciones que estamos haciendo a las empresas que han contratado a personas irregulares y también llevando adelante el proceso de multa respectivo”.

Entre el 3 de enero y el 4 de octubre, además, se registraron 10.345 salidas voluntarias. De ellas, 8.243 correspondieron a ciudadanos venezolanos y 970 a colombianos. El Gobierno enmarcó estas cifras en el Plan de Ordenamiento Migratorio del Presidente José Antonio Kast.