India: Policía detiene a 500 jóvenes en protesta contra Comisión Electoral

Al menos 500 personas fueron detenidas este sábado en Nueva Delhi, donde un amplio despliegue policial impidió una manifestación de la generación Z contra el jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

La protesta buscaba denunciar una revisión del padrón que, según la oposición y organizaciones juveniles, podría excluir a millones de votantes y favorecer al partido del primer ministro Narendra Modi.

La policía arrestó al fundador del movimiento Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, dentro del avión en que llegó desde Bombay. También fueron detenidos los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka. Durante el procedimiento, transmitido por Dipke en Instagram, este dijo a los agentes: “Vengan a arrestarnos, no tenemos miedo”.

El operativo incluyó la suspensión de internet móvil en parte del centro de la capital y el cierre de accesos a 45 estaciones de metro. Efectivos policiales y paramilitares, apoyados por drones, interceptaron a manifestantes que llegaban a Jantar Mantar. Al menos dos policías y varios asistentes resultaron heridos.

La movilización cuestionaba la Revisión Especial Intensiva de los censos electorales, que la Comisión Electoral defiende como un mecanismo para retirar a personas fallecidas, trasladadas o no localizadas. Sus detractores advierten que el proceso podría eliminar del registro a ciudadanos habilitados para votar.

“Es una vergüenza absoluta que las mismas instituciones que deberían proteger nuestra democracia sean las primeras en actuar contra los ciudadanos”, declaró a EFE Sangeeta Malik, de 24 años, quien viajó desde Haryana para participar.

El CJP surgió en mayo como una respuesta satírica a una comparación del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, entre jóvenes desempleados y cucarachas. En julio, el movimiento encabezó protestas por filtraciones en exámenes públicos que terminaron con la renuncia del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.