Las Condes despliega voluntarios en sectores anegados y habilita vacunatorios tras el aluvión

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, identificó dos sectores prioritarios para ir en ayuda tras el aluvión: tres condominios con 60 viviendas anegadas en las calles Santa Isidora y Santa Laura, y el sector de Camino El Alba, donde también se reportan numerosas casas afectadas.

Más de 100 voluntarios participan en labores de apoyo a los trabajos de limpieza y prevención de riesgos sanitarios, mientras el municipio anunció que dispondrá de un vacunatorio móvil facilitado por la comuna de San Miguel.

“Quiero agradecer a la comuna de San Miguel por facilitarlo para poder estar vacunando a nuestros voluntarios porque si se cortan o tenemos contacto con agua servida, es importante estar preparados”, explicó la alcaldesa.

También se habilitará otro punto de vacunación en el Claro Arena, hasta las 14:00 horas.

En paralelo, San Martín aseguró que el retiro de residuos continuará con normalidad en la comuna. “El retiro de basura sigue de manera normal, ya se retoma en todos los lugares, así que para que los vecinos estén tranquilos, que van a pasar nuestros recolectores de basura y en caso de ser necesario, van a ir a pie a hacer el retiro de basura“, afirmó.