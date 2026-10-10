Negocian integración de Teleférico Bicentenario a Red Movilidad tras críticas de alcalde Luksic

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con la concesionaria del Teleférico Bicentenario para analizar una eventual integración tarifaria con Red Movilidad. La posibilidad surgió luego de que el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, cuestionara que el servicio no contemple tarifas rebajadas para estudiantes y adultos mayores.

“Es una conversación que está en curso, donde la voluntad del gobierno es facilitar que este medio de transporte sea asequible a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, no podemos desconocer que eso no era parte del contrato de concesión adjudicado”, afirmó Pavez.

La autoridad detalló que el viernes se reunieron representantes del Ejecutivo y de la empresa concesionaria para abordar alternativas, aunque advirtió que incorporar el servicio al sistema público requiere acuerdos adicionales, debido a que esa modalidad no estaba contemplada en las condiciones originales de adjudicación.

El debate se instaló después de que Luksic alertara que cada tramo podría superar los $1.000, sin descuentos para grupos prioritarios. En una carta, el alcalde sostuvo que la falta de integración dificultaría las conexiones con los buses y obligaría a los usuarios a pagar un monto extra para utilizar el teleférico en sus desplazamientos habituales.

Tras conocer la disposición del Gobierno a evaluar un acuerdo, el jefe comunal valoró la apertura de las conversaciones. “Valoro que el subsecretario Pavez abra la posibilidad de que el Gobierno decida integrar la tarifa del Teleférico Huechuraba – Providencia”, manifestó en su cuenta de X.

El teleférico conectará Huechuraba con Providencia en aproximadamente 13 minutos. Luksic destacó que el trayecto podría reducir un desplazamiento que actualmente puede tomar una hora y defendió la necesidad de avanzar hacia un transporte más limpio y seguro.