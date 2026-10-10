Poduje anuncia 900 soluciones habitacionales Penco y arremete contra la “burocracia”

Un proyecto de ley para crear una División de Reconstrucción con herramientas específicas para enfrentar catástrofes anunció el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien atribuyó a la “burrocracia” estatal las demoras en la respuesta a las familias afectadas por los incendios del verano.

Durante una visita a Penco, el secretario de Estado informó que cerca de 900 personas que vivían como allegadas al momento del siniestro podrán acceder a una vivienda nueva. Los beneficiarios están organizados en 16 comités habitacionales y contarán con soluciones en tres o cuatro terrenos que el Gobierno busca adquirir.

“Estamos dando solución de vivienda a familias que viven allegadas, que también son víctimas del siniestro, y que se organizaron en comités. Van a poder postular a una vivienda nueva en tres o cuatro terrenos que estamos viendo para comprar. Uno de ellos ya está listo, en (el sector de) Ríos de Chile, y eso va a permitir que las familias que están allegadas puedan tener su vivienda”, destacó.

El ministro reconoció que el avance ha sido más lento de lo esperado y responsabilizó a los procedimientos administrativos. “Insisto con la doble r: burrocracia… Son trámites torpes que tenemos que hacer al interior del Estado, que nos demoran semanas que las familias tienen que esperar en vano”, afirmó.

Es por ello que planteó crear una nueva División de Reconstrucción mediante una iniciativa legal. “Vamos a presentar un proyecto de ley para generar una nueva División de Reconstrucción que tenga herramientas que estén diseñadas (específicamente) para catástrofes”.

Poduje sostuvo que el Ministerio de Vivienda sigue utilizando mecanismos concebidos para situaciones habituales, pese a la recurrencia de emergencias en el país. “Aunque no lo crean, siendo país de catástrofes, estamos usando (en el Minvu) herramientas ‘para situación normal’, que tenemos que adaptar”, señaló.