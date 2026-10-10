Publicidad
Primer balance fin de semana largo: Carabineros reporta dos fallecidos en accidentes y 25 detenidos PAÍS

Primer balance fin de semana largo: Carabineros reporta dos fallecidos en accidentes y 25 detenidos

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Carabineros informó dos fallecidos en siniestros viales, 25 detenidos y 16 accidentes de tránsito en su primer balance del fin de semana largo. Durante la tarde y noche del viernes, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 y las 23:59 horas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Carabineros informó dos fallecidos en siniestros viales, 25 detenidos y 16 accidentes de tránsito en su primer balance del fin de semana largo. Durante la tarde y noche del viernes, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 y las 23:59 horas. En los controles preventivos, la institución realizó 13.011 fiscalizaciones y 3.931 exámenes, además de cursar más de 173 infracciones a nivel nacional. Ante estas cifras, Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución para evitar nuevos accidentes durante el periodo de descanso.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

Un total de 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana durante la tarde y noche del viernes, en el inicio del fin de semana largo por el “Encuentro de Dos Mundos”.

En su primer balance, Carabineros informó dos personas fallecidas en siniestros viales y 25 detenidos a nivel nacional. La institución también reportó 16 accidentes de tránsito durante el viernes 9 de octubre.

Entre las medidas preventivas, se realizaron 13.011 controles y fiscalizaciones, además de 3.931 exámenes, mientras que se cursaron más de 173 infracciones en el país.

El flujo vehicular desde la capital se registró entre las 18:00 y las 23:59 horas. Ante estos antecedentes, Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución para prevenir nuevos accidentes.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad