Primer balance fin de semana largo: Carabineros reporta dos fallecidos en accidentes y 25 detenidos

Un total de 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana durante la tarde y noche del viernes, en el inicio del fin de semana largo por el “Encuentro de Dos Mundos”.

En su primer balance, Carabineros informó dos personas fallecidas en siniestros viales y 25 detenidos a nivel nacional. La institución también reportó 16 accidentes de tránsito durante el viernes 9 de octubre.

Entre las medidas preventivas, se realizaron 13.011 controles y fiscalizaciones, además de 3.931 exámenes, mientras que se cursaron más de 173 infracciones en el país.

El flujo vehicular desde la capital se registró entre las 18:00 y las 23:59 horas. Ante estos antecedentes, Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución para prevenir nuevos accidentes.