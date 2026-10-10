Senapred mantiene Alerta Amarilla en la RM ante posibles tormentas eléctricas y lluvias

La Región Metropolitana podría recibir hasta 25 milímetros de lluvia durante la tarde y noche del lunes, jornada en que se espera el episodio más intenso de un sistema frontal inestable que llegará a la zona central. Así lo explicó el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zuñiga, quien advirtió que las precipitaciones podrían adelantarse al domingo en sectores cordilleranos.

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la Alerta Amarilla Regional vigente desde el 6 de octubre, debido a los avisos meteorológicos que anticipan probables tormentas eléctricas entre este domingo 11 y el martes 13, además de precipitaciones normales a moderadas durante el lunes en el valle y la precordillera.

“Hay un sistema frontal que en este momento está por llegar a Juan Fernández y que estará llegando el lunes en la tarde a la zona central, el cual es bastante inestable”, señaló Zuñiga en conversación con Emol.

El especialista comparó las condiciones previstas con el evento del jueves pasado en Las Condes, aunque precisó que no es posible asegurar que se forme una nube como la registrada entonces.

El meteorólogo explicó que una vaguada inestable arribaría a la Región Metropolitana el lunes, con indicadores fuertes, y que podrían registrarse chubascos hasta el martes.

Los avisos por tormentas eléctricas se extienden desde Atacama hasta Biobío, mientras que las precipitaciones abarcan desde Coquimbo hasta el Maule. Además, existe una alerta por viento normal a moderado entre Arica y Parinacota y Atacama.

Para este sábado en Santiago, en tanto, se pronostica una temperatura máxima de 20 °C, con cielo completamente cubierto durante la tarde y nubosidad en la noche.