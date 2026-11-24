Mientras el caso firmas tensiona la relación entre el PS y el PPD, en la UDI decidieron mirar puertas adentro. La jefa y el subjefe de la bancada de diputados gremialistas, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, advirtieron este martes que las divisiones del oficialismo dificultan aprovechar el complejo momento que atraviesa la oposición.

“Mientras en la oposición se desangran entre ellos, nosotros seguimos cometiendo un pecado venial al no actuar como coalición”, señalaron los parlamentarios a la prensa.

Si bien calificaron de grave lo ocurrido en el Senado, los diputados centraron sus cuestionamientos en la falta de coordinación entre los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que las diferencias internas pueden terminar obstaculizando el cumplimiento del programa de Gobierno.

La autocrítica tiene como antecedente inmediato las amenazas del Partido Nacional Libertario (PNL) de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, May Chomalí, tras el rechazo de la indicación que buscaba impedir el financiamiento público de tratamientos de hormonización cruzada en menores de edad.

A la presión libertaria se sumó el Partido Republicano, que exigió corregir la situación y advirtió que esta materia constituye una línea roja para la colectividad.

En ese contexto, Weisse y Bobadilla llamaron a sus socios del oficialismo a no seguir favoreciendo a la oposición con sus propias disputas y plantearon que la derecha difícilmente puede exigir responsabilidad política a sus adversarios si no es capaz de actuar de manera coordinada.

La coalición que no cuaja

La advertencia gremialista coincidió con un nuevo enfrentamiento entre RN y Republicanos, esta vez por la reposición de los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aprobada el lunes por 70 votos a favor y 69 en contra en la Cámara de Diputados.

El diputado republicano Agustín Romero cuestionó a los parlamentarios de centroderecha que respaldaron el financiamiento y puso en entredicho la conveniencia de conformar una coalición con ellos.

El diputado Diego Schalper (RN) le recordó que fue el propio Gobierno de Kast el que contempló dichos recursos y presentó un proyecto para reformar el organismo. “Madura, hombre”, le espetó durante el intercambio en redes sociales, al que también se sumaron la diputada republicana Chiara Barchiesi y el líder libertario Johannes Kaiser.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Weisse insistió este martes en la necesidad de formalizar una alianza que permita procesar las diferencias internamente y expresar posiciones comunes ante la ciudadanía.

El diagnóstico no es nuevo. A comienzos de noviembre, en plena crisis por la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, reconoció la desafección de algunos parlamentarios oficialistas con el Gobierno y sintetizó las tensiones internas con una frase: “Somos caníbales”.

En la misma línea, el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, ha identificado la ausencia de una coalición formal como el principal error de diseño político del oficialismo, mientras desde Republicanos han condicionado ese entendimiento a una mayor disciplina y coherencia política con el Ejecutivo.