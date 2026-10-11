Ataque con misiles contra aeropuerto de Riad deja 12 muertos y 309 heridos en Arabia Saudita

Un total de 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas, según reportó EFE, tras un ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, ocurrido la tarde del sábado 10 de octubre. Las autoridades sauditas atribuyeron la ofensiva a los insurgentes hutíes de Yemen y señalaron que algunas de las víctimas permanecen en estado crítico.

Según informó la Autoridad General de Aviación saudita, entre los fallecidos hay cuatro ciudadanos del reino y residentes de otras nacionalidades: dos bangladesíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés. Los heridos están recibiendo atención médica en distintos hospitales, mientras se evalúan los daños materiales provocados por el ataque.

Las operaciones en el aeropuerto fueron suspendidas temporalmente. La autoridad no precisó cuándo se reanudarán los vuelos y señaló que la medida se mantendrá hasta completar la evaluación de los daños y verificar la seguridad de las instalaciones, en coordinación con los organismos competentes.

Segundo ataque en menos de 24 horas

La ofensiva del sábado constituye el segundo ataque atribuido a los hutíes contra el aeropuerto de Riad en un lapso de 24 horas. El viernes, otra agresión dejó tres personas muertas y causó daños en un avión de una aerolínea saudita, además de afectar otras instalaciones.

El miércoles, las autoridades habían reportado otros tres fallecidos y más de 30 heridos de distintas nacionalidades en ataques similares contra los aeropuertos de Riad y Abha, ubicado en el suroeste de Arabia Saudita.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado durante las últimas semanas diversas ofensivas con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares sauditas, incluidos aeropuertos y recintos energéticos.

El grupo insurgente sostiene que sus ataques contra el reino responden a los bombardeos aéreos de Arabia Saudita sobre posiciones hutíes en Yemen, en apoyo a las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Reportan ataque contra aeropuerto de Dammam

En paralelo, las autoridades sauditas informaron de un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, en la Región Oriental del país.

El portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudita, Turki al Maliki, comunicó que un proyectil cayó en las inmediaciones del terminal aéreo. Sin embargo, no entregó detalles sobre el tipo de artefacto utilizado ni informó si el incidente dejó víctimas o daños materiales.