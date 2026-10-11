Balance fin de semana largo: seis fallecidos y 74 lesionados en accidentes de tránsito

Un total de 86 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, en estado de ebriedad o de manera temeraria, durante las fiscalizaciones realizadas por Carabineros en el marco del fin de semana largo.

Según el balance entregado este domingo por la institución, 44 conductores fueron arrestados por manejar en estado de ebriedad, 15 bajo la influencia del alcohol, 22 bajo los efectos de las drogas y cinco por conducción temeraria.

Los procedimientos contemplaron 29.667 controles y fiscalizaciones en terreno, incluidos 8.094 alcotest y 71 narcotest.

En cuanto a la accidentabilidad, Carabineros informó que se han registrado seis personas fallecidas y 74 lesionadas en 117 siniestros viales a nivel nacional. Las cifras consideran los hechos ocurridos hasta las 23:59 horas del sábado.

Respecto de los desplazamientos durante estos días, la institución reportó que 260.373 vehículos han salido de la Región Metropolitana. Del total, un 30% utilizó la Ruta 5 Sur, un 22% la Ruta 78, un 21% la Ruta 68 y un 20% la Ruta 5 Norte.

El balance corresponde al monitoreo de las carreteras del país durante el fin de semana largo.