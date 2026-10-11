Incendio en taller de la Universidad de Atacama moviliza a cinco compañías de Bomberos en Copiapó

Sin personas lesionadas terminó, preliminarmente, el incendio que afectó este domingo las dependencias de la Universidad de Atacama, en Copiapó. Al momento de la emergencia, solo habría personal de seguridad en el recinto.

El siniestro se registró, según reportó Atacama Noticias, en el taller de instrumentación de la Facultad Tecnológica, ubicado en avenida Copayapu.

Hasta el lugar concurrieron al menos cinco compañías de Bomberos, además de equipos de la Compañía General de Electricidad (CGE) y funcionarios de Carabineros.

Senapred advirtió que las llamas presentaban peligro de propagación. Por ahora, no se han informado las causas del incendio ni la magnitud de los daños materiales en las instalaciones universitarias.