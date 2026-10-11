Mantienen alerta amarilla en la RM: Senapred advierte sobre saturación de suelos precordilleranos

Hasta 25 milímetros de precipitaciones podrían registrarse en la Región Metropolitana durante la jornada del lunes. Autoridades reunidas en una mesa técnica, encabezada por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, advirtieron que la humedad acumulada, los suelos saturados y la nieve en Farellones podrían aumentar el riesgo de emergencias en la precordillera.

La posibilidad de lluvias intensas en períodos breves, según reportó La Tercera, encendió las alertas de las autoridades ante un nuevo sistema frontal que afectará al país desde este domingo y se extenderá hasta el martes. El fenómeno contempla precipitaciones, tormentas eléctricas y eventuales granizadas, con especial preocupación en la zona central durante la tarde del lunes.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, advirtió que las condiciones previstas podrían generar emergencias similares a la ocurrida el 8 de octubre en Las Condes. “Quisiéramos dar cuenta que la mayor preocupación es que de acuerdo con el pronóstico podrían verificarse precipitaciones normales a moderadas, pero en corto periodo de tiempo”, señaló.

El sistema corresponde al número 15 de la temporada invernal y afectará a distintas zonas entre Antofagasta y Biobío.

Diez comunas bajo alerta roja por remoción en masa

En la Región Metropolitana se mantiene la alerta amarilla, mientras que diez comunas están bajo alerta roja por peligro de remoción en masa: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Peñalolén, La Reina, La Florida, San José de Maipo, Puente Alto y Pirque. Para estos sectores se pronostican entre 10 y 20 milímetros de lluvia durante la tarde del lunes.

Senapred solicitó a los municipios convocar sus respectivos comités comunales para la gestión del riesgo de desastres (Cogrid), revisar los planes de respuesta y anticiparse a posibles emergencias. También pidió desplegar observadores en terreno desde la mañana del lunes en zonas donde puedan activarse quebradas.

La preocupación se concentra en la condición de los suelos tras las lluvias recientes. Pavez explicó que la humedad acumulada, sumada a nuevas precipitaciones en un lapso reducido, podría favorecer emergencias en sectores precordilleranos. A ello se agrega la nieve acumulada en Farellones: aunque se espera que la isoterma descienda con la llegada de las lluvias, un eventual derretimiento podría aumentar la saturación del terreno.

La DMC prevé para el lunes precipitaciones normales a moderadas en valles y precordillera entre Coquimbo y el Maule, con acumulados de hasta 25 milímetros en la Región Metropolitana y 29 milímetros en sectores precordilleranos de O’Higgins. Además, existe probabilidad de tormentas eléctricas entre Atacama y Biobío desde el domingo hasta el martes, con posibles granizos y rachas de viento de distinta intensidad.

En Antofagasta se esperan entre dos y cuatro milímetros de lluvia en el litoral, desde Paposo hacia el sur, junto con viento moderado a fuerte desde el lunes. Para sectores cordilleranos y precordilleranos del norte también se mantienen avisos por viento normal a moderado y la posibilidad de tormentas de arena.

Evalúan riesgos de aluviones y derrumbes

Ante el escenario meteorológico, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elaboró una minuta técnica para evaluar el peligro de aluviones, derrumbes y caídas de rocas. Según explicó Cebrián, las probabilidades de ocurrencia se sitúan, en términos generales, entre niveles bajos y moderados, principalmente en sectores cordilleranos.

“La primera fase de respuesta del Sistema Nacional Senapred es el municipio”, recordó Pavez, quien comprometió la coordinación del Gobierno central para complementar los recursos y respaldar las acciones locales.

La directora nacional de Senapred llamó, además, a quienes viven o transitan cerca de la precordillera a mantenerse atentos a señales de posibles remociones en masa o activaciones de quebradas. Entre ellas mencionó lluvias fuertes y sostenidas, temperaturas inusualmente altas en sectores cordilleranos, un aumento de la turbiedad del agua en los cauces y ruidos intensos provenientes de esas zonas.

Refuerzan trabajos en Quebrada Honda

En paralelo a las medidas preventivas, continúan en Las Condes las labores para despejar y reencauzar la Quebrada Honda, afectada por la emergencia de los últimos días.

Pavez informó que, tras la firma del decreto de emergencia del Ministerio de Obras Públicas, se dispuso maquinaria adicional para intervenir el sector precordillerano. Los trabajos incluyen dos excavadoras y dos camiones tolva para apoyar el reencauzamiento de la quebrada.

El subsecretario agregó que el delegado presidencial regional, Germán Codina, ha coordinado acciones con servicios públicos y empresas privadas que colaboran en el despeje de los ductos de agua.