Republicanos insiste en impulsar indultos humanitarios tras muerte de Juan Aliste Vega

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, reiteró su respaldo a la implementación de un indulto humanitario transversal, luego de la muerte de Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano.

“Quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa”, sostuvo el dirigente, quien había apoyado la solicitud de indulto presentada por Aliste al presidente José Antonio Kast.

El exmiembro del Movimiento Lautaro falleció este domingo mientras permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago, debido a un cáncer en etapa terminal. Su petición de indulto, que había recibido el respaldo de distintas figuras del Partido Republicano, no alcanzó a ser tramitada antes de su deceso.

Ante las críticas de sectores que vinculan esta iniciativa con eventuales beneficios para condenados recluidos en Punta Peuco o personas sentenciadas por hechos relacionados con el estallido social, Bruna descartó que exista una motivación política detrás de la propuesta.

“Este no es un tema político que deba causar controversia, es un tema humanitario que debiese unir a toda la sociedad”, afirmó el secretario general de Republicanos, quien aseguró que continuarán colaborando con el Gobierno para concretar la medida “lo antes posible”.