Drag y ballroom: Vestuarios de Vanilla Venti llegan a Fundación Mecenas

Entre el 17 y el 25 de octubre

Casa Mecenas

entrada liberada.

Entre el 17 y el 25 de octubre, Casa Mecenas presentará una programación especial en torno a la exposición “El valor de construir. El Vestuario como memoria de un camino: The Expensive Kiki House of Venti”, una muestra que recorre la historia de esta casa de la escena Ballroom chilena a través del vestuario, entendido como una forma de identidad, memoria y pertenencia.

La Expensive Kiki House of Venti, continuidad de la House of Venti, casa fundada en 2025, propone un recorrido por parte de su historia y trayectoria a través de piezas de vestuario, bocetos, materiales, trofeos y registros de sus procesos de creación.

La muestra también busca acercar al público a la cultura Ballroom, un movimiento artístico y social surgido en la década de 1970 en Nueva York, principalmente en comunidades afroamericanas y latinas LGBTQ+, especialmente mujeres trans y hombres gays. Sus espacios surgieron como lugares de encuentro, resistencia y celebración frente al racismo, la homofobia y la transfobia, y con el tiempo se extendieron a distintas partes del mundo.

Dentro de esta cultura, las Houses o casas funcionan como familias elegidas y comunidades de apoyo, formadas principalmente por personas LGBTQ+. Surgieron en un contexto en que muchos jóvenes queer y trans eran rechazados o expulsados de sus hogares de origen.

En Chile, la cultura Ballroom ha desarrollado sus propios espacios, comunidades y formas de expresión. En este contexto, la muestra pone el foco en el vestuario como una forma de construir memoria y registrar una trayectoria, acercando al público al recorrido de The Expensive Kiki House of Venti y a los procesos detrás de sus piezas.

La exposición propone siete espacios, que incluyen cinco vestuarios de caminata y la recreación del departamento de Vanilla Venti como taller de creación. A través de estos elementos, busca poner en valor no solo las piezas terminadas, sino también los procesos, referencias y experiencias que forman parte de la construcción estética de una house.

Como parte de la muestra, preparó una programación especial que permitirá conocer más de cerca el trabajo de la agrupación y conversar sobre algunas de las prácticas y lenguajes que forman parte de la cultura Ballroom.

La programación especial comenzará el 17 de octubre a las 17:00 horas con el conversatorio “Be Expensive, de la creación a la runway”, moderado por Simón de la Costa. La actividad será seguida por una visita guiada a la exposición junto a integrantes de The Expensive Kiki House of Venti.

El 18 y 25 de octubre, a las 14:00 y 17:00 horas, se realizarán nuevas visitas guiadas bajo el nombre “Entérate de lo que Vanilla no quiere que sepas”, encabezadas por Vanilla Venti. A estas actividades se suma una visita guiada especial junto a la artista el 23 de octubre.

La programación continuará el 24 de octubre con el conversatorio “Recursividad y estética en Ballroom”, instancia que reunirá a Father Tofu Quing Keller, Answer Edisson, Fran 007, Ray Blackmoon, Vanilla Venti y representantes de Ballroom Chile para abordar las relaciones entre estética, creación y práctica Ballroom.

Además, la programación contempla una sesión de montaje drag, que permitirá acercarse de manera práctica a los procesos detrás de la construcción de los personajes y vestuarios que forman parte de la cultura Ballroom.

A través de estas actividades, Casa Mecenas busca abrir un espacio para acercarse a la cultura Ballroom desde sus prácticas, estéticas y formas de creación, poniendo en circulación parte de los procesos que dan vida a una de las houses vinculadas a esta escena en Chile.

La exposición estará abierta al público hasta el 25 de octubre de 2026 en Casa Mecenas. Todas las actividades son de entrada liberada.

La programación y novedades de Fundación Mecenas pueden consultarse en fundacionmecenas.cl y @fundacionmecenas.