Bióloga marina (UV), Constanza Araya: “Es común ver ballenas. Lo que no es común es verlas muertas”

El martes de la semana pasada, una ballena jorobada de ocho metros de longitud fue hallada muerta en la playa Los Coirones de Zapallar. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por el municipio, el animal llevaba entonces entre tres y cuatro semanas varado en la costa, y presentaba un avanzado estado de descomposición. Según reportó El Mercurio de Valparaíso, Sernapesca trabaja ahora en su disposición final.

No es el primer cetáceo que aparece fallecido en las costas de la Región de Valparaíso: desde julio, otro cetáceo se descompone lentamente en la playa Negra de Concón. Asimismo, y según fuentes expertas consultadas por este medio, el mes pasado aparecieron otros dos ejemplares de ballenas jorobadas sin vida en Coquimbo y Maullín. El fenómeno no sería exclusivo de Chile: en Puerto Madryn, Argentina, se han reportado cerca de 300 ballenatos muertos entre julio y septiembre.

Para Constanza Araya, bióloga marina formada en la UV, especializada en biodiversidad y conservación, y directora administrativa de la ONG ECOMAR, este fenómeno es preocupante y lo atribuye, principalmente, a factores antrópicos.

“La causa principal, la número uno en los varamientos de ballenas, es por causa humana, ya sea porque chocan con embarcaciones o quedan enredadas en las redes de pesca, entonces no pueden salir a tomar aire y ahí terminan asfixiándose”, explicó a Aquí Valparaíso.

―Entonces, ¿no es normal encontrar una ballena varada en la costa?

―Es que en el último tiempo ha aumentado la cantidad de varazones de ballenas en Chile. Han habido varios estudios de profesionales de mamíferos que han estado publicando al respecto y también por causas de muerte. Lo importante es cuando vara un animal, sobre todo una ballena, dar aviso, hacer el registro, porque así se pueden tomar medidas. Por ejemplo, (con las) rutas de embarcaciones que justo estén pasando por rutas de ballenas y que las están afectando y eventualmente perjudicando.

―¿Han existido otros registros similares, este año?

―No es la primera especie que se encuentra varada este año en la región, lo que lo hace bastante preocupante, porque son especies que tienen un estado preocupante de conservación. Y justo estamos en una época en que ellas se están moviendo hacia el norte de Chile. Entonces, es común ver ballenas, lo que no es común es verlas muertas. Entonces ahí es preocupante.

―¿Por qué viajan al norte?

―Principalmente las ballenas tienen estos movimientos al sur y al norte dependiendo de la época. En verano viajan al sur a reproducirse y al norte a alimentarse. Pero también tenemos algunas poblaciones que se quedan en el norte porque es muy nutritivo, hay mucho alimento ahí. Por eso es común ver ballenas en esta época en la zona, porque es en una época muy nutritiva. Venimos de hartas lluvias, entonces hay más alimento en el mar disponible para ellas.

―¿Qué precauciones deberían tener las personas que se encuentran con un ejemplar en estas condiciones?

―Lo importante es saber que la gente no se debe acercar. Obviamente, es algo novedoso ver una ballena, porque normalmente no vemos ballenas, pero es un peligro sanitario. Entonces, mantener la distancia con ella, no tocarla y esperar que las autoridades tomen acción frente a esta especie, si la van a enterrar o qué van a hacer con ella.

―¿Qué pasa en la naturaleza cuando mamíferos tan grandes varan?, ¿cómo afecta la cadena trófica?

―Una ballena muerta no es un animal perdido. Cuando varan y se van hacia el fondo, dan muchos nutrientes a los animales que se los comen y los huesos terminan adhiriéndose a otros animalitos. Entonces, forman un ambiente nuevo que puede albergar más vida. Además, las ballenas comen toneladas de krill, que come algas, y eso absorbe dióxido de carbono. Entonces, todo ese carbono que ellos absorbieron del aire, que es contaminación, se va hacia el fondo y no vuelve a liberarse. Entonces, también son reservorios naturales de contaminación. Son esenciales en las cadenas, tanto para descontaminar como para la alimentación.