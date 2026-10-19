Tráfico de drogas: 127 toneladas incautadas en Antofagasta en tres años

Al cumplir tres años en el cargo, y en momentos que se conmemoran los 25 años de la Reforma Procesal Penal, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó junto a Carabineros y la PDI los resultados de los últimos procedimientos antidrogas realizados en la zona, los cuales permitieron incautar 798 kilos de marihuana y detener a seis personas.

El primero de los procedimientos se registró el 15 de octubre, cuando personal de la Tenencia Baquedano, tras un seguimiento que se inicia en la Ruta 5 Norte, fiscalizó en el sector La Negra de Antofagasta un furgón con más de 622 kilos de marihuana en su zona de carga, deteniendo a su conductor.

Por instrucción del fiscal de turno, la Sección OS7 Antofagasta asumió el procedimiento y, mediante diligencias investigativas, identificó a otras dos personas que cumplían funciones de “punta de lanza”, quienes fueron detenidas en Caldera.

Un día después, el 16 de octubre, la Brigada Antinarcóticos de la PDI, a partir de información de inteligencia, controló en Calama una camioneta que transportaba un baño químico, detectando en su interior 128 paquetes con 131 kilos de marihuana que tenían como destino el centro del país. El conductor del vehículo quedó detenido.

Finalmente, el 18 de octubre, personal del Retén Inacaliri, fronterizo con Bolivia, detuvo a dos adolescentes que habían ingresado al país con 43 paquetes de marihuana, con un peso bruto de 44 kilos, los cuales transportaban en sacos.

Cabe señalar que los detenidos de los dos primeros procedimientos fueron formalizados por el Ministerio Público y quedaron en prisión preventiva, mientras que la situación de los menores será conocida por fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente.

Tendencia

El fiscal Castro destacó que los procedimientos son parte de una tendencia sostenida, que se inicia en octubre de 2023 y que a la fecha arroja 127,8 toneladas de droga incautada, equivales a 276 millones de dosis y a unos 810 mil millones de pesos. Sólo este año, en entre enero y octubre, las incautaciones suman 62,7 toneladas, a un ritmo de 214 kilos por día.

Castro Bekios hizo presente además que los últimos procedimientos coinciden con dos hitos importantes. Los 25 años de la puesta en marcha en la región de la Reforma Procesal Penal, y los tres años de su administración como Fiscal Regional de Antofagasta.

Al respecto, aseguró que en este periodo, el fenómeno ha evolucionado notablemente, pero también la forma de perseguirlo. “En 2021, las policías incautaron en todo el país 53 toneladas de marihuana y 277 kilos de ketamina, según el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. En 2026, solo en causas de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las incautaciones ya suman 57,3 toneladas de marihuana y 914 kilos de ketamina. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud muestra la transformación del fenómeno”, sostuvo.

“En 25 años el crimen cambió. (Pero) en tres años cambiamos la forma de perseguirlo. Los últimos procedimientos lo demuestran: Uno, en un punto de control fronterizo con Bolivia. Otro, en Calama, el nodo interior donde la droga se acopia y se esconde. Y el tercero, en la Ruta 5, donde un control preventivo terminó en una red que operaba en tres regiones. Es la frontera completa, la que llamamos frontera extendida”, profundizó el persecutor.

Durante su exposición, el fiscal destacó la efectividad y amplitud de la estrategia implementada y que no sólo va detrás de los transportistas. “No celebramos toneladas incautadas, sino una forma de trabajar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero, y actuar en toda la Macrozona Norte como un solo teatro. La reforma nos dio las herramientas y la frontera nos enseñó la doctrina”, sostuvo.

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Reconocimiento

En ese contexto, la Fiscalía Regional reconoció el trabajo de la Sección OS7 Antofagasta, la Tenencia Baquedano, el Retén Inacaliri, el Departamento Antidrogas OS7, las secciones OS7 de Atacama y Coquimbo y el GOPE de Carabineros; así como también a la Brigada Antinarcóticos de Calama de la PDI y a los fiscales de turno y especializados que dirigieron los procedimientos

“Detrás de cada cifra hay personas: fiscales, carabineros, detectives y funcionarios que sostienen este trabajo, muchas veces lejos de los focos. Las causas pasan, las personas permanecen”, resumió el fiscal Juan Castro Bekios.

Por su parte, el prefecto de Carabineros de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, destacó los resultados obtenidos este año, los cuales asoció a la estrategia de perfilamiento y georeferenciación de las rutas usadas para el transporte de drogas, fortalecidas con una coordinación permanente con el Ministerio Público.

En tanto, subprefecto Patricio Méndez Charcas, jefe de la Brigada Antinarcóticos Calama de la PDI, manifestó que sólo esta unidad ha sacado de circulación alrededor de 78 millones de dosis, avaluadas en 24.100 millones de pesos.