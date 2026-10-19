Revelan nuevo pagos de Sergio Yáber a senador Matías Walker

Nuevos antecedentes de la investigación sobre irregularidades en los nombramientos judiciales vuelven a poner bajo la lupa los vínculos entre parlamentarios y funcionarios del sistema notarial. Según el medio Reportea, el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, reconoció ante la Fiscalía haber transferido $10 millones al senador Matías Walker (Demócratas) durante 2022.

En su declaración del 19 de junio Yáber explicó que realizó dos transferencias, una por $6 millones y otra por $4 millones, para ayudar al parlamentario a enfrentar dificultades económicas derivadas de la enfermedad de uno de sus hijos. Los pagos se suman a otros $1,6 millones entregados en 2024, conocidos anteriormente.

El antecedente cobra relevancia porque ese mismo año Walker realizó gestiones ante el Ministerio de Justicia para favorecer el nombramiento de Rodrigo Ortúzar, notario de San Miguel y amigo cercano de Yáber. Según Reportea, fuentes de la cartera confirmaron la intervención del senador ante la entonces ministra Marcela Ríos, quien finalmente firmó el decreto de nombramiento en diciembre de 2022.

Sin embargo, la declaración no precisa las fechas de las transferencias y los antecedentes publicados no acreditan que los pagos hayan constituido una contraprestación por dichas gestiones. Walker había reconocido anteriormente haber recibido ayuda económica de Yáber por motivos familiares y, consultado nuevamente por Reportea, declinó referirse al asunto.

Notaria apunta a Gahona por solicitud de dinero

La investigación también recoge el testimonio de María José Montesino, titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, quien aseguró ante el Ministerio Público que distintos candidatos políticos le solicitaron aportes para campañas electorales, argumentando haber intervenido en su nombramiento.

Entre ellos mencionó al senador Sergio Gahona (UDI), a quien atribuyó una solicitud de $1 millón durante 2023, destinada a financiar candidaturas al Consejo Constitucional. La notaria aseguró que rechazó entregar el dinero, mientras que Gahona negó categóricamente la acusación.

El parlamentario ya había sido vinculado públicamente con Yáber por un cheque de $4 millones emitido en 2023, operación que explicó como un préstamo. A ello se suma la contratación de una hija del senador en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto.

Otro aspecto destacado por el medio es que ni Walker ni Gahona se inhabilitaron durante la tramitación de la reforma al sistema de notarios y conservadores, aprobada en 2025, pese a sus vínculos económicos conocidos con Yáber.

Declaración también involucra a exministro judicial

Los antecedentes alcanzan además al exministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Luis Sepúlveda, a quien Yáber atribuyó solicitudes de aportes económicos para actividades institucionales y gestiones para contratar a familiares.

Sepúlveda rechazó las imputaciones, aseguró que los aportes eran voluntarios y negó haber solicitado empleos para sus cercanos.