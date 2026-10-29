Momias congeladas y rutas vikingas: los secretos que está revelando el derretimiento de los hielos

El cuerpo estaba tan bien conservado que se supuso que el hombre había sido víctima de un reciente accidente de alpinismo y se informó del hallazgo a la policía.

Pasaron días antes de que alguien se percatara de que el cadáver era mucho más antiguo de lo que se pensaba inicialmente.

Finalmente, la datación por radiocarbono reveló que el cuerpo tenía alrededor de 5.300 años.

El hombre, al que más tarde conocimos como Ötzi -el Hombre de Hielo-, vivió antes de que se construyeran las pirámides egipcias, en una época en la que la mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades agrícolas y el uso de herramientas de metal apenas comenzaba a extenderse.

A pesar de ello, su cuerpo se conservó tan bien que los científicos pudieron ver los tatuajes en su piel, identificar su última comida y localizar la punta de flecha que lo mató, aún incrustada en su espalda.