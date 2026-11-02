El partido en dos pantallas: cómo cambia la forma de vivir el deporte

El primer grito de gol llega por WhatsApp. En el televisor, el delantero todavía no recibe la pelota. Alguien escribe «¡qué golazo!», otro pide silencio en el grupo y quien mira desde el sillón descubre que su transmisión lleva unos segundos de atraso.

La escena tiene algo de comedia y bastante de vida cotidiana. El partido se juega en la cancha, pero también se comenta, se interpreta y se anticipa en el teléfono. A veces, incluso antes de que podamos verlo.

Ahí aparece la pregunta: ¿cuándo el celular nos acerca al encuentro y cuándo empieza a quitarnos lo que fuimos a buscar?

La tribuna cabe en un grupo de WhatsApp

El segundo dispositivo no necesita una aplicación sofisticada. Basta un chat donde convivan el amigo que reclama cada cobro, quien encuentra todas las repeticiones y la persona que pregunta a qué hora termina el partido.

Esa conversación permite compartir una tarde de fútbol entre Santiago y una ciudad del sur, o seguir un encuentro de tenis con alguien que vive fuera del país. Lo que antes exigía estar frente al mismo televisor puede ocurrir a distancia, con bromas, discusiones y silencios incluidos.

En Chile existen condiciones para esa convivencia de pantallas. El Censo 2024 registra que el 93,2% de los hogares dispone de algún servicio de internet. La cifra habla de conectividad; no permite saber cuántos chilenos revisan el celular durante un partido.

Una referencia específica viene de Estados Unidos. Nielsen informó en marzo de 2026, a partir de su estudio de actitudes de audiencias de 2025, que el 31% de los aficionados al deporte universitario utiliza un segundo dispositivo o pantalla para interactuar en redes sociales. Es un dato de ese público, no una estimación sobre Chile.

Lo interesante de ese uso es que el teléfono puede recuperar algo muy antiguo: el placer de mirar deporte con otros. El problema aparece cuando todos comentan y nadie alcanza a ver la jugada que están discutiendo.

Cuando un dato cambia la conversación

«Nos están pasando por encima», escribe alguien. Otra persona revisa las estadísticas y devuelve una pregunta: ¿dominar la pelota equivale a crear peligro? De pronto, una discusión de impresiones tiene algo concreto que mirar.

La segunda pantalla sirve para eso: contrastar una sensación, revisar un antecedente o averiguar qué ocurre en el otro encuentro de la fecha. También permite descubrir que un marcador ajustado cuenta apenas una parte de la historia.

Esa búsqueda de contexto conecta con servicios como Betnix, plataforma de apuestas deportivas para adultos cuyo sitio incorpora apartados de resultados y estadísticas. Su presencia ilustra cómo la información del encuentro puede convivir con distintas formas de participación.

En la sección deportiva de Betnix, la oferta de partidos y cuotas permite observar cómo se presentan las expectativas sobre distintos resultados. Una cuota expresa un precio de apuesta que incorpora probabilidades y margen comercial; no es una predicción garantizada. Para quienes deciden apostar, esa diferencia importa tanto como conocer a los equipos.

El apartado en vivo de Betnix añade otra dimensión: las cuotas pueden cambiar mientras avanza la competencia y se modifican las circunstancias del encuentro. Observar esa evolución y apostar son decisiones distintas. Seguir un resultado no obliga a arriesgar dinero, y disponer de más datos tampoco elimina la posibilidad de perder.

La misma curiosidad puede llevar a buscar el historial de un tenista, revisar una tabla de posiciones o entender una decisión arbitral. El atractivo está en encontrar una respuesta que haga más interesante lo que sucede en pantalla.

El celular también puede ir al banco

Hay una pequeña paradoja: podemos terminar sabiendo más del partido y habiendo visto menos. Mientras buscamos una repetición, ocurre una nueva jugada. Mientras respondemos un mensaje, el técnico hace el cambio que queríamos comentar.

El Consejo Nacional de Televisión describe, en su radiografía del consumo audiovisual del primer semestre de 2026 un escenario de coexistencia entre televisión y plataformas digitales. En el living, esa convivencia exige decisiones bastante concretas: qué mirar, cuándo consultar y qué dejar para después.

No hace falta convertir el encuentro en un ejercicio de disciplina. Puede bastar con silenciar las notificaciones ajenas al juego, reservar las discusiones largas para el entretiempo o acordar que nadie anuncie los goles si las transmisiones van desfasadas.

El segundo dispositivo funciona mejor cuando responde a una curiosidad que cuando impone una interrupción. Una consulta puede enriquecer el partido; diez avisos seguidos pueden desplazarlo.

La próxima vez que el grupo grite un gol antes que el televisor, habrá varias opciones: leerlo todo, silenciar el chat o dejar el teléfono boca abajo hasta el descanso. La tecnología permite acompañar el encuentro de muchas maneras. Elegir cuál merece nuestra atención sigue siendo parte de disfrutarlo.

18+. Juego responsable.