Se intensifica el “pato cojo” de Trump: medios reportan que Marco Rubio evalúa dejar el Gobierno

La contundente derrota republicana en las elecciones de medio término comienza a pasarle la cuenta al presidente Donald Trump. Tras perder el control de ambas cámaras del Congreso, el mandatario enfrenta ahora versiones sobre una eventual salida de uno de sus principales colaboradores: el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según reveló este jueves Bloomberg, Rubio está evaluando abandonar la administración estadounidense y ya habría conversado sobre esa posibilidad con funcionarios de la Casa Blanca, algunos de los cuales le pidieron permanecer en el cargo.

El jefe de la diplomacia estadounidense y sus asesores estarían analizando sus próximos pasos políticos. Sin embargo, no ha tomado una decisión definitiva ni existe un plazo establecido para una eventual renuncia, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia.

La información fue rápidamente desmentida por el Departamento de Estado.

“Esto es una noticia completamente falsa, basada en fuentes anónimas, propia de un tabloide”, afirmó Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien aseguró que Rubio no ha discutido abandonar su puesto y continuará trabajando para Trump.

El “pato cojo” y la sucesión republicana

La controversia surge apenas dos días después de que los demócratas recuperaran el control del Senado y la Cámara de Representantes, asestando un duro golpe político al mandatario.

El resultado profundiza el escenario de “pato cojo” (lame duck) de Trump, expresión utilizada en la política estadounidense para describir a un presidente que, especialmente hacia el final de su mandato, ve reducido su poder político.

Con el Congreso bajo control opositor a partir de enero, el republicano enfrentará mayores obstáculos para aprobar leyes, confirmar nombramientos y evitar investigaciones parlamentarias, aunque conservará sus facultades ejecutivas y el poder de veto.

Una eventual salida de Rubio antes de que asuma el nuevo Congreso permitiría a Trump intentar nombrar a su reemplazante mientras los republicanos todavía controlan el Senado.

El futuro del secretario de Estado también se cruza con la carrera presidencial de 2028. Tanto Rubio como el vicepresidente JD Vance figuran entre los posibles sucesores de Trump dentro del Partido Republicano.