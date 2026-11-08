Teletón reunió más de 46 mil millones de pesos

La Teletón 2026 reunió más de 46 mil millones de pesos y superó la meta que tenía de más de $44 mil millones, informó emol.

Según el último cómputo entregado, el evento logró recaudar $46.204.313.130.

El cierre de la Teletón fue en el Estadio Nacional, con decenas de artistas nacionales e internacionales.

Tito el Bambino, el mago Jean Paul Olhaberry, Kramer, Leo Rey, Pablito Pesadilla, Katteyes y Santa Feria fueron parte de los artistas que cerraron el evento. Primero, con reggaeton puertorriqueño, y luego con cumbia y música urbana de origen nacional.