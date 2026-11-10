Código promocional Melbet MELVIPCL: hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis

El código promocional Melbet permite elegir entre distintas ofertas de bienvenida al crear una cuenta. Si buscas Melbet código promocional Chile, puedes acceder a un bono para deportes o al paquete de casino. Además, MelBet mantiene otras promociones y un bono sin depósito.

¿Cuál es el código promocional Melbet?

El código promocional Melbet es MELVIPCL. Puedes introducirlo durante el registro para asociar tu nueva cuenta a una de las promociones disponibles para nuevos usuarios.

Este código Melbet permite acceder al bono para apuestas deportivas o al paquete de Casino + Fast Games, según la modalidad que selecciones. Además, el operador completa estas promociones con un amplio abanico de ofertas asociadas al uso de criptomonedas, su apartado de eSports o para que uses en disciplinas deportivas concretas.

Asimismo, existen guías como esta sobre el código de bono Melbet Chile, donde también puedes consultar las promociones de bienvenida disponibles y sus principales condiciones.

¿Qué obtengo con el código promocional Melbet?

El código promocional Melbet permite escoger entre una bienvenida para apuestas deportivas y otra para casino:

Oferta Detalle Código Deportes 100% hasta $190.000 CLP en el primer depósito MELVIPCL Casino + Fast Games Hasta $1.113.000 CLP + 220 giros gratis en 3 depósitos MELVIPCL Otras promociones Serie cripto / apuesta gratis semanal MELVIPCL

Además, cada lunes podrás recibir un MelBet bono llamado Lunes de Reyes, que añade un 100% sobre el depósito hasta $90.000 CLP. Para participar necesitas depositar al menos $4.500 CLP durante el lunes y cumplir un rollover x6 en un plazo de 24 horas.

Bono Melbet para deportes

El bono deportivo asociado al código promocional Melbet añade un 100% al primer depósito hasta un máximo de $190.000 CLP. Para activarlo necesitas ingresar al menos $900 CLP, y el importe promocional se acredita en una cuenta de bono separada del saldo principal.

Las principales condiciones son:

Bono: 100% hasta $190.000 CLP.

Depósito mínimo: $900 CLP.

Rollover: x5 sobre el importe del bono.

Apuestas válidas: combinadas con al menos 3 selecciones.

Cuota mínima: al menos tres selecciones deben tener cuota 1,40 o superior.

Plazo: 30 días desde el registro.

Las apuestas a hándicaps y totales no cuentan para completar el requisito.

Mientras la promoción asociada al código Melbet siga activa, no podrás retirar el bono ni las ganancias obtenidas con él hasta completar los requisitos de apuesta. MelBet puede solicitar además la verificación de identidad (KYC) antes de autorizar determinados retiros.

Paquete de casino Melbet

La bienvenida de casino reparte el beneficio entre los tres primeros depósitos y puede alcanzar $1.113.000 CLP + 220 giros gratis en total. La distribución es la siguiente:

1.er depósito: 100% hasta $371.000 CLP + 50 giros gratis.

2.º depósito: 150% hasta $371.000 CLP + 70 giros gratis.

3.er depósito: 200% hasta $371.000 CLP + 100 giros gratis.

Cada depósito debe ser de al menos $10.600 CLP. El bono en efectivo tiene un rollover x40 que debes completar en un plazo de 7 días, con una apuesta máxima de $5.300 CLP mientras lo liberas.

Los 220 giros se conceden en Juicy Fruits Sunshine Rich y para recibirlos debes tener activado tu número de teléfono. Se entregan después de completar correctamente el requisito del bono correspondiente, y las ganancias obtenidas con ellos pasan al saldo real sin un rollover adicional.

Recuerda que el Melbet casino bono funciona como una promoción de bienvenida independiente del bono deportivo. Asimismo, si cancelas uno de los bonos de la cadena, también pierdes el acceso a los siguientes.

Otras promociones Melbet

MelBet mantiene ofertas adicionales al margen de sus bonos de bienvenida. Con Serie cripto, puedes recibir semanalmente una devolución del 10% del promedio de tus depósitos en criptomonedas, hasta $98.649 CLP, si realizas al menos cinco ingresos válidos.

También ofrece una apuesta gratis semanal en Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. A partir de cinco apuestas válidas, el premio aumenta según tu actividad y puede alcanzar el 100% de la apuesta media, con un máximo de $98.648,94 CLP.

Cómo activar el código promocional Melbet paso a paso

Puedes utilizar el código promocional Melbet durante el proceso de creación de la cuenta. Estos son los pasos:

Entra en la web de MelBet Chile y pulsa «Registro» . Elige cómo quieres crear tu cuenta: en un clic, por teléfono, por correo electrónico o mediante Google o Telegram . Completa los datos solicitados según el método de registro elegido. Selecciona el bono de apuestas deportivas o el paquete de Casino + Fast Games . Introduce MELVIPCL en el campo destinado al código Melbet. Confirma el registro y completa la información de tu perfil. Activa tu número de teléfono y verifica el correo electrónico cuando la promoción lo requiera. Realiza el depósito necesario para activar la oferta elegida. Comprueba que el bono aparezca correctamente acreditado en tu cuenta.

Antes de confirmar el registro, revisa que hayas seleccionado la promoción correcta y que MELVIPCL aparezca escrito sin errores. Así evitas que la cuenta quede asociada a una oferta distinta o que el código promocional Melbet no se aplique correctamente.

¿Qué hacer si el código promocional Melbet no funciona?

Si el código promocional Melbet no funciona, revisa primero estos puntos:

Comprueba que MELVIPCL esté escrito correctamente.

Verifica que hayas seleccionado la promoción adecuada durante el registro.

Confirma que estás utilizando una cuenta nueva.

Revisa que hayas completado los datos obligatorios del perfil.

Asegúrate de haber activado tu número de teléfono.

Comprueba que el depósito cumpla las condiciones de la oferta.

Verifica que no estés intentando combinar promociones incompatibles.

Si el código promocional Melbet sigue sin aplicarse después de estas comprobaciones, contacta con el soporte de MelBet para confirmar si la oferta continúa disponible para tu cuenta y mercado.

¿Melbet tiene bono sin depósito?

Sí. El Melbet bono sin depósito «Mantente en contacto» ofrece 50 giros gratis en Gates of Olympus 1000 por confirmar el número de teléfono y el correo electrónico, sin necesidad de ingresar dinero.

Los giros tienen una validez de 72 horas y las ganancias obtenidas deben apostarse x25 en un plazo de 5 días. La promoción puede utilizarse una sola vez por cuenta. El código promocional Melbet no es necesario para activar esta oferta.

Melbet frente a otras casas de apuestas

El código de Melbet compite con otras promociones disponibles en Chile y engrosa el listado de las mejores casas de apuestas y mejores casinos online de Chile:

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia CTA Melbet Deportes: 100% hasta $190.000 CLP / Casino: hasta $1.113.000 CLP + 220 FS Dos modalidades de bienvenida MELVIPCL Novibet 100% hasta $100.000 CLP + apuesta gratis de $10.000 Rollover deportivo x5 NBMAXCL Stake Importe y condiciones variables según la campaña Mayor variedad entre la que elegir Activar 1win Hasta 500% + 500 FS en 4 depósitos Mayor porcentaje acumulado WINVIPCL

Si quieres revisar estas alternativas y otras apps de apuestas deportivas en detalle, consulta también el código de Novibet, el cupón de Stake y el código PRENSAVIP de Micasino.

App Melbet

La Melbet app está disponible para Android e iOS. Desde la web oficial puedes elegir tu sistema operativo y escanear el código QR correspondiente para iniciar la descarga; en iPhone, la aplicación también está disponible en la App Store. Desde ella puedes hacer exactamente lo mismo que en computadora, ¡pero sin importar dónde estés!

MelBet ofrece además promociones vinculadas al uso de la aplicación. Los nuevos usuarios que se registren primero en la web y después instalen la app pueden recibir 20 giros gratis en Ultra Fresh, con rollover x20 sobre las ganancias.

También existe una devolución semanal del 10% sobre apuestas deportivas válidas realizadas desde la aplicación, hasta $98.649 CLP, con rollover x5.

Métodos de pago y retiros en Melbet

MelBet ofrece más de 39 alternativas para ingresar y retirar fondos, con opciones bancarias, billeteras electrónicas y criptomonedas. Entre los métodos disponibles actualmente para usuarios de Chile aparecen:

Tipo Métodos disponibles Banca y pagos locales WebPay Plus, transferencia bancaria, Santander, Banco de Chile, Banco Falabella, BCI, BancoEstado, Khipu y MACH, entre otros Billeteras y pagos digitales AirTM, MoneyGo y PremiumVouchers, entre otros Criptomonedas Bitcoin, Ethereum, USDT, TRON, Litecoin, XRP, Solana y Dogecoin, entre muchas otras

Los importes mínimos y máximos pueden variar según el método elegido y la moneda de la cuenta.

Para realizar un Melbet retiro, el operador establece con carácter general que debes utilizar el mismo método empleado previamente para depositar.

¿Melbet es confiable y legal en Chile?

MelBet pertenece a Pelican Entertainment B.V., compañía registrada en Curazao con el número 134359. Su sitio identifica actualmente la licencia OGL/2024/561/0554, concedida por la Curaçao Gaming Control Board el 15 de noviembre de 2024. Edric Ltd y Faren Ltd actúan como agentes de pago del operador.

Esta licencia internacional no supone una autorización plena para operar en Chile. La Superintendencia de Casinos de Juego señala que la explotación comercial de plataformas de apuestas online no está 100 % autorizada actualmente en el país, mientras el proyecto que busca regularlas, Boletín 14.838-03, continúa en segundo trámite constitucional en el Senado.

Puedes ampliar lo referente a la confiabilidad del código promocional Melbet y otros operadores en el ranking de mejores casas de apuestas de PrensaFútbol o en este listado de las mejores casas de apuestas de Chile. Si estás en Brasil, revisa este ranking de casas de apuestas verificadas donde encontrarás información sobre el código Melbet para Brasil

Juego responsable

Ningún código promocional Melbet elimina el riesgo de perder dinero. MelBet está dirigido únicamente a mayores de 18 años. Define un presupuesto y límites de tiempo antes de apostar, no intentes recuperar lo perdido de forma inmediata ni utilices dinero destinado a gastos esenciales. Si el juego deja de ser entretenimiento, utiliza las herramientas de control disponibles en el operador o busca ayuda especializada.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Melbet

¿Cuál es el código promocional Melbet?

El código promocional Melbet es MELVIPCL. Debes introducirlo durante el registro, en el campo correspondiente, y seleccionar la modalidad de bono que quieras utilizar.

¿Cuánto ofrece el bono deportivo de MelBet?

El Melbet bono para deportes añade un 100% hasta $190.000 CLP al primer depósito. El ingreso mínimo es de $900 CLP y el saldo promocional tiene un rollover x5.

¿Cuál es el bono de casino de MelBet?

El paquete de casino alcanza $1.113.000 CLP + 220 giros gratis repartidos entre los tres primeros depósitos, con porcentajes del 100%, 150% y 200%.

¿Existe un Melbet bono sin depósito?

Sí. La promoción «Mantente en contacto» entrega 50 giros gratis por verificar el teléfono y el correo electrónico, sin necesidad de realizar un depósito. Lee esta guía sobre los mejores bonos de bienvenida del país para más información.

¿Existe una Melbet app para Android y iOS?

Sí. Puedes descargar la Melbet app para Android y iOS mediante los enlaces o códigos QR disponibles en la web. Los nuevos usuarios que se registren primero en el sitio pueden recibir además 20 giros gratis al instalarla, si cumplen las condiciones.

¿Qué códigos promocionales pueden utilizarse fuera de Chile?

Los códigos promocionales son específicos para cada país o región. Si estás fuera de Chile, revisa esta guía de las mejores casas de apuestas de Brasil, por ejemplo, en donde encontrarás información acerca de casas de apuestas en Brasil.