Pronóstico y Apuestas: Cuánto Paga Chile vs Colombia en los Amistosos

Chile y Colombia se enfrentan en el primero de sus dos Amistosos Internacionales de noviembre. Revisemos las estadísticas de ambos equipos, los pronósticos para este encuentro y un análisis directo de las cuotas y probabilidades para cada selección, según datos del sitio especializado Apuesta Legal Chile.

¿Cuánto Pagan las Apuestas en el Partido de Chile vs Colombia?

A continuación podrás revisar cuánto pagan las casas de apuestas hoy para el partido de Chile vs Colombia y comparar las mejores cuotas para cada pronóstico.







La victoria de Colombia paga una cuota promedio de 1.52, mientras que el triunfo de Chile llega a 7.04. Por su parte, el empate ofrece una cuota promedio de 4.31. Las casas de apuestas ven a Colombia, que juega de local en Cali, como clara favorita.

En el mercado de Ambos Equipos Anotan, la opción Sí paga un valor promedio de 2.13, mientras que el No tiene una cuota de 1.65. Esto indica que las casas esperan un partido en el que al menos una de las dos selecciones se quede sin marcar.

Estadísticas de Chile vs Colombia

En sus últimos cinco partidos, Chile anotó más que Colombia: 7 goles frente a 4, con un promedio de 1.4 por partido contra 0.8 de los cafeteros.

La diferencia está atrás. Colombia recibió apenas 2 goles en ese tramo, 0.4 por partido, y dejó su arco en cero en 3 encuentros. Chile, en cambio, encajó 8 goles, 1.6 por partido, y solo terminó un partido sin recibir goles.

Estos datos muestran a una Colombia más sólida atrás y a un Chile que genera ocasiones, pero que concede demasiado.

¿Cómo Llegan Chile y Colombia?

Chile llega con 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. Viene de ganarle 2-0 a México en octubre, pero antes cayó 4-2 ante Estados Unidos y 1-0 ante Canadá. Su principal desafío será ordenarse en defensa frente a un rival que concede muy poco.

Colombia suma 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Su último partido fue un 2-0 sobre Perú, después de perder 1-0 con Paraguay e igualar 1-1 con México. Será local en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, con una defensa que recibió solo dos goles en ese período.

Recomendaciones para Apostar en Chile vs Colombia

Antes de apostar en el partido entre Chile y Colombia, revisa y compara las cuotas disponibles. Además del Resultado final, puedes analizar mercados como Ambos equipos anotan, Total de goles y Doble oportunidad. Por ejemplo, Chile o empate paga 2.68, y el Menos de 2.5 goles tiene una cuota de 1.82.

Si eres nuevo en una casa de apuestas, también puedes revisar los bonos de bienvenida y las apuestas gratis, ya que algunas plataformas ofrecen promociones para partidos relevantes, como los de la selección chilena.

¿A qué Hora Juega Chile vs Colombia?

El partido entre Chile y Colombia está programado para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 21:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Los horarios por país son:

Chile, Argentina y Uruguay: 21:00 hrs.

Bolivia y Venezuela: 20:00 hrs.

Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 hrs.

México (CDMX): 18:00 hrs.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Dónde Ver el Partido de Chile vs Colombia?

El partido entre Chile y Colombia se podrá seguir en vivo en Chile a través de Mega y Mega 2, tanto por televisión como mediante las plataformas digitales del canal.