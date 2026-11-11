Overoles blancos atacan a Carabineros con bombas molotov en inmediaciones del Instituto Nacional
Los hechos no son aislados. Protestas han surgido a nivel nacional por el llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras organizaciones sindicales a mostrar el descontento con el gobierno, más aún en el marco de un gran paro de camioneros en gran parte del país.
Durante la mañana de este miércoles, un grupo de personas vestidas con overoles blancos protagonizaron incidentes violentos a las afueras del Instituto Nacional, en la comuna de Santiago.
Según los antecedentes que entregó Carabineros, la situación partió a eso de las 9 de la mañana. Los involucrados atacaron a efectivos policiales en al menos dos ocasiones con bombas molotov, a la vez que utilizaron fuegos artificiales y petardos.
Funcionarios de Control de Orden Público se encargaron de dispersar a los manifestantes con vehículos policiales. Hasta el cierre de esta edición, no se registraron ni detenidos ni lesionados.
Los hechos no son aislados. Protestas han surgido a nivel nacional por el llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras organizaciones sindicales a mostrar el descontento con el gobierno, más aún en el marco de un gran paro de camioneros en gran parte del país.
En particular, la Confech llamó a movilizarse a las afueras del Ministerio de Educación en la Alameda de Santiago y en el Congreso de Valparaíso. Asimismo, la protesta se extendió a cada secretaría regional ministerial de Educación en las 16 regiones, en el marco de la Ley de Presupuesto 2027.
El ataque con molotov a Carabineros fue duramente condenado por el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, entidad a cargo del funcionamiento del Instituto Nacional.
“Un grupo aislado de personas encapuchadas externas al establecimiento irrumpieron con artefactos incendiarios en el Instituto Nacional, provocando incidentes que obligaron a suspender las clases para los 3eros y 4tos medios”, explicaron.
“Como Servicio Local, condenamos categóricamente toda expresión de violencia que ponga en riesgo la integridad física y emocional de nuestra comunidad educativa y de las personas que transitan por los entornos de los establecimientos, así como cualquier acción que afecte el normal desarrollo de las actividades pedagógicas”, finalizaron.