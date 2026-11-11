Overoles blancos atacan a Carabineros con bombas molotov en inmediaciones del Instituto Nacional

Durante la mañana de este miércoles, un grupo de personas vestidas con overoles blancos protagonizaron incidentes violentos a las afueras del Instituto Nacional, en la comuna de Santiago.

Según los antecedentes que entregó Carabineros, la situación partió a eso de las 9 de la mañana. Los involucrados atacaron a efectivos policiales en al menos dos ocasiones con bombas molotov, a la vez que utilizaron fuegos artificiales y petardos.

Funcionarios de Control de Orden Público se encargaron de dispersar a los manifestantes con vehículos policiales. Hasta el cierre de esta edición, no se registraron ni detenidos ni lesionados.

Los hechos no son aislados. Protestas han surgido a nivel nacional por el llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y otras organizaciones sindicales a mostrar el descontento con el gobierno, más aún en el marco de un gran paro de camioneros en gran parte del país.

En particular, la Confech llamó a movilizarse a las afueras del Ministerio de Educación en la Alameda de Santiago y en el Congreso de Valparaíso. Asimismo, la protesta se extendió a cada secretaría regional ministerial de Educación en las 16 regiones, en el marco de la Ley de Presupuesto 2027.

El ataque con molotov a Carabineros fue duramente condenado por el Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, entidad a cargo del funcionamiento del Instituto Nacional.

“Un grupo aislado de personas encapuchadas externas al establecimiento irrumpieron con artefactos incendiarios en el Instituto Nacional, provocando incidentes que obligaron a suspender las clases para los 3eros y 4tos medios”, explicaron.

“Como Servicio Local, condenamos categóricamente toda expresión de violencia que ponga en riesgo la integridad física y emocional de nuestra comunidad educativa y de las personas que transitan por los entornos de los establecimientos, así como cualquier acción que afecte el normal desarrollo de las actividades pedagógicas”, finalizaron.