JetBet se lanza en Chile con una plataforma de apuestas y casino diseñada para el usuario local

JetBet, plataforma de apuestas deportivas y casino en línea, lanzó su sitio para Chile en julio de 2026. Lo hizo con una propuesta que, según la compañía, no es la adaptación de un producto global, sino un diseño hecho desde el inicio para el público del país.

«El usuario chileno sabe lo que quiere y compara. No tenía sentido llegar con un producto traducido; había que hacerlo pensando en Chile», señaló Mikel, director de JetBet.

Los depósitos parten desde los $5.000 y se pueden hacer con Webpay, MACH, transferencia bancaria y criptomonedas. Los retiros no tienen comisión por parte de la casa y, según la compañía, se procesan en menos de 24 horas. JetBet no tiene aplicación, pero su web está adaptada a celular, tablet y computador, con la misma cuenta y el mismo saldo, sin descargar nada. La atención al cliente funciona por chat en vivo las 24 horas.

Una marca que habla chileno

La comunicación de JetBet se construye desde los códigos locales. Sus campañas y creatividades usan el español de Chile y referencias que comparten los chilenos, como los Andes, las fiestas del 18, el asado o, para los más nostálgicos, el 1+8 de aquel Inter. El personaje de la marca es el Gordo de JetBet, ese amigo que hay en todos los grupos, con sus expresiones y sus referencias a lo que gusta acá.

«Las campañas se piensan y se escriben para Chile, no se traducen de otros mercados. Queremos que quien las vea reconozca cómo se habla acá», afirmó su responsable de comunicación.

Deportes y casino

La sección de apuestas deportivas de JetBet está organizada en 14 categorías. El fútbol reúne el torneo local, la Copa Libertadores y otras ligas y competencias internacionales, y la oferta se extiende al básquetbol, el tenis, la Fórmula 1, los dardos y los esports.

La plataforma incluye Bet Builder, que permite combinar varios mercados de un mismo partido en una sola apuesta, y cashout, para cerrar una apuesta antes de que termine el evento. A diario ofrece además supercuotas, que son selecciones con cuota mejorada y una apuesta máxima de $50.000.

El casino en línea de JetBet reúne más de 6.000 títulos entre tragamonedas, ruleta, blackjack y mesas en vivo con crupier real. La mayoría de los juegos se puede probar en modo demo, sin apostar dinero.

Bono de bienvenida y Jet Club

La compañía ofrece a los nuevos usuarios un bono de bienvenida del 100% del primer depósito, con un tope de $200.000, para deportes o para casino, sujeto a requisitos de apuesta. Además, JetBet lanza cada semana promociones para los deportes locales e internacionales, y, para los jugadores de casino, ofertas y promociones en los nuevos juegos.

Jet Club es su programa de fidelidad. Tiene diez niveles y acredita cada lunes sus premios como saldo de bono, entre el 3% y el 15% de las pérdidas netas de la semana, según el nivel. Ese saldo debe apostarse una vez en un plazo de diez días.

«Buscamos que las condiciones se entiendan a la primera: un porcentaje según el nivel, un día fijo de pago y un solo requisito», añadió el director de JetBet.

Jugar con límites

La cuenta incluye herramientas de control de juego: límites de depósito diarios, semanales y mensuales, períodos de pausa de 24 horas a tres meses y autoexclusión de 1, 3, 5 o 10 años, o permanente. JetBet las incluye por su compromiso con el juego responsable.

Quien sienta que el juego le está generando un problema puede pedir orientación gratuita y anónima en el Fono Drogas y Alcohol 1412 de SENDA, que atiende las 24 horas.

Cuatro meses después de su lanzamiento, la propuesta de JetBet Chile se está consolidando y la marca se ve cada vez más, tanto en webs especializadas como en el campeonato de fútbol chileno.

Sobre JetBet. JetBet es una marca de apuestas deportivas y casino en línea de Throne Entertainment B.V., disponible en Chile desde 2026.

Juego responsable. Solo para mayores de 18 años.