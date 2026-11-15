Fiscalía ingresa querella de capítulos contra exministro Ulloa para avanzar hacia su formalización

La Fiscalía Regional de Valparaíso ingresó una querella de capítulos contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos. La acción judicial busca obtener la autorización de la justicia para avanzar en su persecución penal y concretar una eventual formalización.

La presentación fue encabezada por la fiscal regional Claudia Perivancich y quedó radicada ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Se trata de un procedimiento especial que constituye un requisito previo para perseguir penalmente a jueces por eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Con esta decisión, el Ministerio Público da un paso en la investigación que vincula al exmagistrado con el denominado caso Audios, particularmente por su relación con el abogado Luis Hermosilla y las conversaciones extraídas del teléfono celular de este último.

Entre los antecedentes bajo investigación figuran eventuales gestiones relacionadas con nombramientos en el Poder Judicial, así como el intercambio de información reservada sobre causas judiciales, votaciones y asuntos disciplinarios de tribunales superiores. También se indaga la eventual intervención de Ulloa en causas en las que podrían haber existido conflictos de interés y situaciones que comprometieran su deber de abstención.

Cabe recordar que la relación entre Ulloa y Hermosilla tomó relevancia pública luego de que se conocieran mensajes que daban cuenta de gestiones del abogado para favorecer su llegada a la Corte de Apelaciones de Santiago. El exmagistrado reconoció haber mantenido conversaciones con el penalista durante sus postulaciones al cargo.

En noviembre de 2025, Ulloa fue destituido de su cargo luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional presentada en su contra por notable abandono de deberes. La decisión también implicó su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.

A estos antecedentes se suma una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en septiembre de este año, que también apunta al exjuez por cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. En esa acción, el organismo incorporó antecedentes sobre presuntas transferencias de dinero realizadas por el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a Ulloa, que alcanzarían aproximadamente $74,3 millones entre 2019 y 2025.