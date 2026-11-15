Presidente Kast llega a Vietnam e inicia gira por Asia con foco en relaciones comerciales

El Presidente José Antonio Kast llegó este domingo a Hanói, Vietnam, dando inicio a su primera gira oficial por Asia, un recorrido que se extenderá hasta el 22 de noviembre y que contempla reuniones bilaterales, encuentros empresariales y su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China.

El Mandatario arribó al Aeropuerto Internacional de Nội Bài poco antes de las 00:30 horas de Chile, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el ministro de Agricultura, Jaime Campos. La delegación también incluye a cinco senadores de distintos sectores políticos y representantes del empresariado.

Tras su llegada, Kast no realizó declaraciones a la prensa y no tenía actividades oficiales programadas para esta jornada. Su agenda comenzará este lunes 16 de noviembre con el foro empresarial Vietnam-Chile “Choose Chile”, instancia que busca fortalecer los vínculos económicos y abrir nuevas oportunidades de inversión y comercio entre ambos países.

La visita coincide con la conmemoración de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam. En ese contexto, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, destacó las posibilidades de ampliar el intercambio comercial con el país asiático, que cuenta con cerca de 100 millones de habitantes.

“Vietnam es un mercado en el que todavía hay mucho que aprovechar y crecer, y por eso es tan importante esta delegación, tanto de asistentes públicos, legislativos, pero también la delegación de gremios empresariales”, señaló Jiménez.

Durante la jornada del lunes, el jefe de Estado también sostendrá una reunión con su homólogo vietnamita, Tô Lâm, quien lo recibirá con honores de Estado. Ambos encabezarán posteriormente una ceremonia de intercambio de acuerdos bilaterales y entregarán declaraciones conjuntas a la prensa.

Otro de los objetivos de la gira será impulsar la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar, una postulación conjunta de Chile y Bélgica que también será promovida durante la cumbre de APEC. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, forma parte de la comitiva presidencial.

La iniciativa enfrenta reparos de China, por lo que la participación de Kast en la cumbre adquiere especial relevancia de cara a la votación prevista para enero de 2027, en Nueva York, durante la primera Conferencia de las Partes del tratado.

Tras concluir su visita a Vietnam el martes 17, la delegación se trasladará a Shenzhen, China, donde el Presidente participará en APEC y sostendrá encuentros con líderes de la región, entre ellos el mandatario chino, Xi Jinping. El recorrido contempla además una escala en Japón, donde se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi.