Javier Milei confirma que buscará la reelección en 2027 y adelanta nuevas promesas económicas

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó que competirá por un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027. El anuncio lo realizó durante una actividad en la Casa Rosada, donde defendió el rumbo económico de su administración y anticipó que buscará profundizar la apertura comercial y reducir los impuestos.

“Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección”, afirmó el mandatario este sábado, durante la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos.

La declaración despejó las dudas sobre sus intenciones electorales y se produjo en medio de las tensiones al interior del oficialismo por las aspiraciones políticas de la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuyo posicionamiento ha generado suspicacias en el entorno presidencial, según consignó el diario argentino Clarín.

Junto con confirmar su intención de competir por otros cuatro años en el poder, Milei aprovechó la instancia para adelantar algunas de sus metas económicas en caso de conseguir la reelección. Entre ellas, planteó ampliar las relaciones comerciales de Argentina hasta alcanzar al 90% del planeta y continuar con la reducción de la carga tributaria.

“El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda”, sostuvo.

El jefe de Estado aseguró que, desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Argentina pasó de comerciar con el 10% de los países del mundo al 30% en la actualidad. En esa línea, defendió las políticas de desregulación impulsadas por su administración y atribuyó el empobrecimiento histórico del país al aislamiento comercial.

También destacó medidas como la modificación de la ley de glaciares, que, según sus proyecciones, permitiría multiplicar por 20 las exportaciones de minerales, y la derogación de la ley de alquileres, que presentó como un ejemplo de eliminación de controles sobre los precios.

Milei defendió así el programa económico aplicado desde el inicio de su mandato, basado en un fuerte ajuste del gasto público, la reducción de la inflación y el equilibrio de las cuentas fiscales. Sin embargo, estas políticas también han tenido costos sociales, entre ellos pérdidas de puestos de trabajo y reducciones de ayudas estatales en sectores como energía y transporte público.

Con este anuncio, el mandatario argentino instala anticipadamente su continuidad como una de las definiciones centrales del escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.