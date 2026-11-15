Lo+leído
|
Generado Automáticamente Contenido asistido por IA, revisado y editado por equipo editorial de El Mostrador.
El señor de los parrones y las deudas: Tesorería demanda a empresa de jefe del Segundo Piso
Agrícola Chacabuco Quality Grapes, vinculada a Alejandro Irarrázaval, enfrenta una demanda por patentes de derechos de agua impagas. La firma mantiene un millonario contrato con el Ejército hasta 2047 para explotar terrenos y recursos hídricos en Colina, una zona golpeada por la escasez de agua.
- Tesorería demanda a empresa vinculada a Irarrázaval: La TGR presentó una acción contra Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., ligada al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, por deudas asociadas al no pago de patentes de derechos de agua.
- La deuda superaba los $149 millones: Un certificado de mayo de 2024 cifró las obligaciones acumuladas en $149.100.950. La demanda fue presentada el 28 de mayo de 2026 ante el 24º Juzgado Civil de Santiago y las obligaciones registradas se remontan a 2015, con excepción de 2016 y 2018.
- La agrícola opera en terrenos del Ejército: Fundada en 2006 por Irarrázaval y otros socios, la empresa desarrolla actividades en la Hacienda Peldehue, en Colina, mediante un contrato que le permite explotar terrenos y derechos de agua pertenecientes al Ejército hasta el 30 de junio de 2047.
- El contrato abarca más de 300 hectáreas y recursos hídricos: Un acuerdo de 2016 incorporó la totalidad de los recursos hídricos contemplados en el contrato, incluidos pozos y vertientes, además de otorgar a la empresa un mandato irrevocable para solicitar nuevos derechos de aprovechamiento de aguas a nombre del Ejército.
- El Ejército recibe pagos anuales: El negocio contempló pagos de US$133.405 en 2016, US$166.900 anuales entre 2025 y 2028 y US$288.750 entre 2032 y 2047.
- El entorno de Irarrázaval cuestiona los cobros: Señaló que las obligaciones han sido impugnadas mediante procedimientos administrativos y judiciales por controversias relativas a la autorización y habilitación de puntos de captación de agua. También aseguró que Irarrázaval dejó la administración en agosto de 2025, aunque mantiene vínculos societarios indirectos con la agrícola.
- La demanda involucra a otros 132 contribuyentes: La acción de Tesorería forma parte de un procedimiento contra 133 contribuyentes por patentes correspondientes a derechos de agua no utilizados. La legislación contempla mecanismos de cobro que pueden terminar en el remate de esos derechos.
- El negocio está en una zona afectada por escasez hídrica: La nota recuerda que un estudio de 2022 citado previamente por El Mostrador determinó que el caudal del río Colina había disminuido un 85% respecto de su promedio histórico, hasta llegar a 270 litros por segundo.
Lee el artículo completo en el siguiente link
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.