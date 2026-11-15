El señor de los parrones y las deudas: Tesorería demanda a empresa de jefe del Segundo Piso

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Agrícola Chacabuco Quality Grapes, vinculada a Alejandro Irarrázaval, enfrenta una demanda por patentes de derechos de agua impagas. La firma mantiene un millonario contrato con el Ejército hasta 2047 para explotar terrenos y recursos hídricos en Colina, una zona golpeada por la escasez de agua.