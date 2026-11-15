Premio de consuelo llega tarde pero llega: nombran a Steinert como agregada de seguridad en Paraguay

Tras apenas 69 días en el gabinete y una salida marcada por cuestionamientos, Trinidad Steinert tendrá un nuevo cargo en Paraguay. La exministra no ha asistido a las sesiones de la comisión que investiga su gestión, mientras Cancillería defiende su nombramiento por su experiencia.

Steinert será agregada de seguridad en Paraguay: El Gobierno de José Antonio Kast destinará a la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert a la Embajada de Chile en Paraguay, 175 días después de su salida del gabinete.

El Gobierno de destinará a la exministra de Seguridad Pública a la Embajada de Chile en Paraguay, 175 días después de su salida del gabinete. Duró solo 69 días como ministra: Steinert dejó el Ejecutivo el 19 de mayo , durante el primer ajuste ministerial de Kast, luego de un breve paso por Seguridad Pública marcado por cuestionamientos a su gestión.

Steinert dejó el Ejecutivo el , durante el primer ajuste ministerial de Kast, luego de un breve paso por Seguridad Pública marcado por cuestionamientos a su gestión. Antes se evaluó enviarla a Perú: Tras abandonar el gabinete, La Moneda analizó que asumiera una agregaduría en Lima relacionada con seguridad y combate al crimen organizado transnacional. El canciller Francisco Pérez Mackenna reconoció públicamente en julio que esa posibilidad estaba siendo estudiada.

Tras abandonar el gabinete, La Moneda analizó que asumiera una agregaduría en Lima relacionada con seguridad y combate al crimen organizado transnacional. El canciller reconoció públicamente en julio que esa posibilidad estaba siendo estudiada. La opción peruana quedó en suspenso: La Cámara de Diputados creó una comisión especial investigadora para revisar actos del Gobierno durante la gestión de Steinert, lo que frenó esa eventual destinación. La exministra, además, no ha asistido a ninguna de las sesiones de la comisión , pese a las invitaciones parlamentarias.

La Cámara de Diputados creó una comisión especial investigadora para revisar actos del Gobierno durante la gestión de Steinert, lo que frenó esa eventual destinación. La exministra, además, , pese a las invitaciones parlamentarias. Su misión estará enfocada en crimen organizado: Cancillería explicó que en Paraguay deberá colaborar en la coordinación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado , materias consideradas prioritarias para el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cancillería explicó que en Paraguay deberá colaborar en la , materias consideradas prioritarias para el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Gobierno destaca sus más de 20 años como fiscal: Relaciones Exteriores justificó el nombramiento por la experiencia de Steinert en la persecución del crimen organizado transnacional, especialmente durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá .

Relaciones Exteriores justificó el nombramiento por la experiencia de Steinert en la persecución del crimen organizado transnacional, especialmente durante su etapa como . El cargo se vincula al Compromiso de Santiago: Sus futuras funciones también estarán relacionadas con el acuerdo regional suscrito el 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay.

Sus futuras funciones también estarán relacionadas con el acuerdo regional suscrito el por Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay. Tras salir del Gobierno se incorporó a AthenaLab: El 1 de septiembre, Steinert comenzó a trabajar como investigadora de Seguridad Pública a medio tiempo en ese centro de estudios, colaborando en propuestas sobre persecución del crimen organizado. Lee el artículo completo en el siguiente link