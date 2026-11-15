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Premio de consuelo llega tarde pero llega: nombran a Steinert como agregada de seguridad en Paraguay
Tras apenas 69 días en el gabinete y una salida marcada por cuestionamientos, Trinidad Steinert tendrá un nuevo cargo en Paraguay. La exministra no ha asistido a las sesiones de la comisión que investiga su gestión, mientras Cancillería defiende su nombramiento por su experiencia.
- Steinert será agregada de seguridad en Paraguay: El Gobierno de José Antonio Kast destinará a la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert a la Embajada de Chile en Paraguay, 175 días después de su salida del gabinete.
- Duró solo 69 días como ministra: Steinert dejó el Ejecutivo el 19 de mayo, durante el primer ajuste ministerial de Kast, luego de un breve paso por Seguridad Pública marcado por cuestionamientos a su gestión.
- Antes se evaluó enviarla a Perú: Tras abandonar el gabinete, La Moneda analizó que asumiera una agregaduría en Lima relacionada con seguridad y combate al crimen organizado transnacional. El canciller Francisco Pérez Mackenna reconoció públicamente en julio que esa posibilidad estaba siendo estudiada.
- La opción peruana quedó en suspenso: La Cámara de Diputados creó una comisión especial investigadora para revisar actos del Gobierno durante la gestión de Steinert, lo que frenó esa eventual destinación. La exministra, además, no ha asistido a ninguna de las sesiones de la comisión, pese a las invitaciones parlamentarias.
- Su misión estará enfocada en crimen organizado: Cancillería explicó que en Paraguay deberá colaborar en la coordinación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, materias consideradas prioritarias para el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- El Gobierno destaca sus más de 20 años como fiscal: Relaciones Exteriores justificó el nombramiento por la experiencia de Steinert en la persecución del crimen organizado transnacional, especialmente durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá.
- El cargo se vincula al Compromiso de Santiago: Sus futuras funciones también estarán relacionadas con el acuerdo regional suscrito el 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay.
- Tras salir del Gobierno se incorporó a AthenaLab: El 1 de septiembre, Steinert comenzó a trabajar como investigadora de Seguridad Pública a medio tiempo en ese centro de estudios, colaborando en propuestas sobre persecución del crimen organizado.