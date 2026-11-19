La Cámara de Diputados aprobó este martes, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica y posterga la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales hasta el 15 de octubre de 2027. Con esta votación, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley.

El Ejecutivo había propuesto inicialmente extender el plazo hasta diciembre de 2027, pero un acuerdo transversal alcanzado en el Senado permitió acotar la postergación a octubre del próximo año.

El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, valoró la aprobación y destacó la necesidad de poner en funcionamiento la nueva Agencia de Protección de Datos Personales antes de que comience a regir la normativa.

“Valoramos la aprobación de este proyecto y, ahora, apenas se publique la ley, esperamos nombrar a los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales, para que dicte las instrucciones y tome las providencias necesarias antes de que la ley entre a regir en octubre de 2027”, afirmó.

El proyecto establece la designación anticipada del Consejo Directivo de la Agencia. Para ello, el Ejecutivo deberá presentar al Senado su primera propuesta de consejeros a más tardar nueve meses antes de la nueva fecha de entrada en vigencia.

Además, aumenta de tres a cinco los integrantes del Consejo, quienes ejercerán por períodos de seis años, sin posibilidad de reelección y con una renovación parcial cada dos años.

“Todas las adecuaciones que exige la Ley de Protección de Datos, requieren que todos conozcan los criterios con que la autoridad interpretará y aplicará la ley, los que corresponde fijar a la Agencia. Por eso es importante que el Consejo se constituya previo a la vigencia de la ley”, explicó Koehler.

Durante la tramitación también se rechazó la propuesta de ampliar a todas las empresas la posibilidad de recibir amonestaciones escritas en lugar de multas por infracciones cometidas durante el primer año de aplicación de la ley.

La medida quedó limitada a las pequeñas y medianas empresas, decisión que el Gobierno busca revisar.

“Nos gustaría insistir en otra instancia de tramitación para que la amonestación escrita se aplique a todas las empresas y no solo a las pymes”, señaló el subsecretario.