En el mes de la educación en la primera infancia y sin grandes presupuestos ni anuncios oficiales, vecinas, vecinos, familias, educadoras y organizaciones de Lo Hermida, Peñalolén, levantaron marchas, ferias, obras de teatro, conciertos y espacios de juego e instancias para escuchar y celebrar a niñas y niños. Un esfuerzo de la propia comunidad, con una convicción compartida: cuidar a la infancia es una tarea de todas y todos.

Lo Hermida no es un territorio cualquiera. Es una población nacida de la organización de pobladoras y pobladores a comienzos de los años setenta, con una larga memoria de autogestión, asambleas, ollas comunes y solidaridad. El historiador Mario Garcés ha mostrado cómo el movimiento de pobladores de Santiago conquistó su lugar en la ciudad mediante la acción colectiva. Esa memoria sigue viva cada vez que una comunidad decide, una vez más, organizarse para cuidar a los suyos. La vida comunitaria se vuelve visible cuando un grupo de vecinas y vecinos promueve clases gratuitas de un huerto comunitario, cuando un almacén dona alimentos para reunir fondos y promover actividades sociales con las infancias. Es una práctica que abre espacios para la educación de una comunidad, para el intercambio de saberes y experiencias de un espacio organizado para el cuidado genuino de vida comunitaria.

Esta comunidad se constituye como un capital simbólico de valoración social por el reconocimiento de que niñas y niños se tomen el espacio público que muchas veces les invisibliza, la niñez no es un asunto privado de cada familia, sino público. Una feria barrial, una marcha con lienzos pintados por niñas y niños o una tarde de juego en la plaza son expresiones de una comunidad que parece haber comprendido mejor la responsabilidad política y social de tomarse en serio la niñez.

El compromiso de una comunidad organizada ocurre en un momento crítico para la niñez en Chile. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027, aún en discusión en el Congreso, contempla considerables recortes por $34.451 millones en siete programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que benefician directamente a la infancia en siuación de vulneración, y a niños en programas de cuidados alternativos. El informe de Defensoría de la Niñez y UNICEF de septiembre de 2026 analizó 188 asignaciones directas a niñez en las que 86 disminuyeron, 54 tuvieron reducciones superiores al 3% y solo 12 aumentaron.



La Defensoría de la Niñez advirtió que más de la mitad de las asignaciones presupuestarias para la infancia disminuyen en el proyecto, con reducciones en cuidado alternativo, educación y otros programas, aun cuando los recursos globales crecen levemente. El Gobierno ha defendido estos ajustes como una revisión técnica de la efectividad de la oferta estatal, sin una exhaustiva evaluación de los mismos, y en paralelo aumentó los fondos de otros programas ejecutados principalmente por organismos privados y municipios.

Más allá del debate técnico, la pregunta de fondo es ética: ¿quién asume el cuidado de la infancia cuando el Estado retrocede en su beneficio y compromiso ético político ratificado en la Convención de los Derechos del niño hace ya 36 años? La Ley 21.430 de Garantías de la Niñez establece que el Estado es garante de esos derechos. Lo Hermida con ejemplo de acción política muestra la potencia de una comunidad organizada que no espera para cuidar y que interpela y advertierte que la solidaridad de los barrios no puede convertirse en excusa para que el Estado se desentienda de sus obligaciones en la defensa por la niñez; la comunidad puede acompañar, sostener e inspirar, pero no reemplazar.

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