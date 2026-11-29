• La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario Bahía Coique, ligado a los Piñera Morel, que contempla 208 viviendas de segunda residencia en la ribera del lago Ranco, en Futrono, con una inversión de US$40 millones. El tribunal acogió un recurso de protección de la Comunidad Indígena Isla Huapi y ordenó realizar una consulta indígena antes de una nueva pronunciamiento ambiental.

• El fallo, dictado el 20 de noviembre, concluyó que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos aprobó el proyecto sin consultar a una comunidad que podía verse afectada. La resolución favorable había sido otorgada el 7 de septiembre a Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., ligada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera a través de Inversiones Odisea.

• El proyecto contempla un sistema de tratamiento de aguas servidas con descargas al río Coique, afluente del lago Ranco. La autoridad ambiental identificó una posible afectación a Isla Huapi, cuyos habitantes mantienen vínculos culturales y de subsistencia con el lago, del que consumen agua sin tratamiento, al no contar con un sistema de agua potable rural.

• La autoridad ambiental descartó la relevancia de la afectación por la distancia entre el proyecto y la isla y por una modelación de dispersión de las descargas. Sin embargo, la Corte estableció que la posibilidad de afectación debía examinarse mediante una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT. El recurso expuso la relación ancestral y espiritual de la comunidad con el lago, sus rutas de navegación, la recolección de plantas medicinales y sus ceremonias.

• En abril, la Seremi de Salud había objetado la solución para tratar las aguas servidas y el Servicio de Evaluación Ambiental formuló nuevas exigencias sobre las descargas y las modelaciones. El gerente general de la inmobiliaria, Felipe Vidaurre, defendió entonces la tecnología propuesta. La empresa no respondió a la consulta sobre su posición frente al fallo ni sobre la posibilidad de recurrir.

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