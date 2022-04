Fin del paro tras despido de Castrilli: ANFP acoge demandas del Sindicato de Árbitros y no habrá suspensión del fútbol chileno

Durante la noche de ayer, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, informó que se llegó a acuerdo con el Sindicato de Árbitros del fútbol chileno, suspendiéndose el paro a menos de 24 horas de su inicio. Con esto, las distintas divisiones del balompié profesional criollo se realizarán de forma normal durante esta semana.

"Nosotros llegamos a un acuerdo con la Comisión del Sindicato de Árbitros. Ellos van a suspender el paro y va a haber fecha este fin de semana", comentó Milad.

La mesa directiva de la ANFP restituyó a los 14 árbitros despedidos por la comisión arbitral y rescindió el contrato de su presidente, Javier Castrilli. Dos puntos fundamentales que indicó el gremio para sentarse a conversar con la ANFP.

Respecto a la salida de Castrilli, Milad sostuvo que “él no aceptó esta suspensión, porque él dice que es totalmente inocente de que él no hizo ninguna llamada. Nosotros decidimos despedirlo por no acatar una decisión del directorio con respecto a la investigación".

Los hechos que gatillaron la salida de Castrilli y la suspensión del paro fue un controversial audio del juez que arbitró el duelo por la promoción entre Huachipato y Copiapó, Francisco Gilabert, donde denunció presiones para un cobro penal en favor de los acereros.