Manuel Pellegrini emplaza a Milad sobre la opción de dirigir La Roja: "Quiero desmentir de que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía"

El entrenador nacional del Real Betis español, Manuel Pellegrini, se refirió a los dichos que dijo el presidente de la ANFP, Pablo Milad, sobre la opción de que dirija La Roja en estos momentos.

"Pellegrini está en otro nivel y no creo que sea su objetivo venir a Chile. Podría hablar con él, pero yo sé la respuesta, porque hablo con Arturo -Salah- y él me dice que todavía no quiere venir a Chile", señaló Milad hace unos días atrás.

En conferencia de prensa, el ingeniero abordó estas palabras indicando que "primero quiero desmentir de que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía, amigo mío, diciendo cifras que no corresponden".

La opción de dirigir La Roja

"Mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho, 20 veces, me encantaría en algún momento poder dirigir la selección chilena. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no por compararlo, sino por el trabajo semanal. Yo tengo contrato aquí hasta el 2025 y me gusta cumplir mis contratos, así que por ese lado no estoy viendo la alternativa de dejar al Betis por la selección nacional", expresó Pellegrini sobre la opción de dirigir la selección chilena.

Además, agregó que "ojalá en algún momento se junten la posibilidad de estar libre, disponible. Que Chile no tenga un técnico, porque ha salido muchas veces cuando el técnico está trabajando y yo no tengo ninguna intención de sacar a un técnico de su trabajo".

Finalizó comentando que cuando tenga la confianza de una directiva que crea que puede aportar al fútbol chileno y que no dependa solamente de clasificar a un mundial, ve más probable la opción de asumir la banca nacional.