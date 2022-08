"Real Betis tiene un entrenador top, con un equipo que juega bien": los elogios de José Mourinho a Manuel Pellegrini tras confirmarse que se enfrentarán en la Europa League

Durante este viernes se llevo a cabo el sorteo de la segunda competición más importante de clubes europeos, la Europa League 2022-2023. Destacándose los grupos que le tocaron a los representantes nacionales tales como Claudio Bravo y Manuel Pellegrini con el Real Betis (España) y Guillermo Maripán con el Mónaco.

El cuadro del defensor nacional quedó emparejado en Grupo H junto a la Estrella Roja de Belgrado (Serbia), Ferencváros (Hungría) y Trabzonspor (Turquía). En tanto, el equipo español quedó en el Grupo C junto a la Roma (Italia), Lugdogorets (Bulgaria) y HJK Helsinki (Finlandia).

Elogios de Mourinho

El entrenador de la Roma, José Mourinho, habló sobre el emparejamiento de su escuadra en el Grupo C, destacando al cuadro dirigido por el entrenador nacional, Manuel Pellegrini. "Obviamente, estamos hablando de un grupo que no es fácil. Betis ha ganado la Copa, tiene un entrenador top, con un equipo que juega bien, que viene de ser quinto en España y es de primer nivel", señaló el portugués.

"The Special One" aclaró que el último campeón de la Conference League -Roma- (tercera competición europea) no es el favorito para ganar la competición. "Es una competencia difícil y hay equipos que tienen que ganar la competición. Si no lo hacen, es un desastre para un equipo con potencial económico y deportivo increíble. Nosotros iremos paso a paso", sostuvo.

Según consignó Radio ADN, Mourinho, también habló de sus otros rivales: Ludogorets de Bulgaria y HJK Helsinki de Finlandia.

"Ludogorets tampoco es un equipo fácil. No sé Helsinki, pero ahí se nota la evolución de los equipos del norte de Europa", precisó.







Finalmente, expresó que "es increíble que vaya a jugar en Finlandia después de tanto tiempo, lamentablemente en cancha de plástico (sintética). Esperamos no jugar en noviembre".