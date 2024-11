Juan Martín del Potro narra su “infierno” de lesiones que lo llevaron a retirarse del tenis

A pocos días de su despedida del tenis frente al serbio Novak Djokovic, el argentino Juan Martín del Potro compartió un emotivo video en sus redes sociales, en el que relata el “calvario” que ha vivido debido a las lesiones que lo obligaron a retirarse del tenis profesional. “Les quiero compartir la historia de mis últimos años. En unos días, vamos a compartir juntos el punto final de los mejores capítulos de mi vida junto al tenis. Quiero poder devolverles desde adentro y junto a Novak un lindo momento a tanto amor y cariño, y que se lleven un lindo y emotivo recuerdo de esa noche”, expresó el argentino.

En el video, Del Potro contó detalles de su vida cotidiana marcada por el sufrimiento físico. “Al día siguiente de jugar contra (Federico) Delbonis me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. A partir de ahí nunca más hice públicas mis cirugías. Yo no podía más del dolor de pierna, así que probé de perfil bajo y si funcionaba anunciaba mi regreso”, relató.

Juan Martin del Potro on Instagram telling the story of how his career had to end way earlier than he deserved. Strong and emotional. Tough not to cry. pic.twitter.com/RdTmAQJXr2 — José Morgado (@josemorgado) November 26, 2024

El extenista detalló su paso por múltiples tratamientos, los cuales no lograron aliviar el dolor constante. “Estuve dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea, me operaron, hice rehabilitación y no funcionó. A los dos meses me dijeron que había quedado una cosita y me volví a operar”. Tras esta cirugía, Del Potro viajó a Estados Unidos y siguió sometiéndose a más procedimientos. “Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me sacaron tendones. Un sufrimiento a diario, así vengo desde el último día con Federico”, explicó.

Además, el argentino confesó cómo la situación afectó su calidad de vida, limitando sus actividades diarias. “Mi vida cotidiana no es la que yo deseo, yo era un tipo muy activo, que le gustaba hacer deporte, no solo jugar al tenis. Y de repente me invitan a jugar al fútbol y soy el que lleva el mate y se sienta afuera, o en el pádel soy el que hace los videos. Para mí es terrible”, reconoció con pesar.

El extenista también hizo hincapié en el enorme costo físico, emocional y económico que le ha supuesto su lucha constante con el dolor. “Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó hacer, que era jugar al tenis. Es muy difícil tener que caretear todo las 24 horas, es muy complicado y a veces ya no tengo más ganas”, expresó, visiblemente afectado.

Del Potro explicó que se sometió a ocho operaciones y gastó grandes sumas de dinero en busca de una solución, sin éxito. “Gastando fortuna con médicos de todo el mundo. En cada operación sentía que salía bien y no me iba a doler más. Me imaginaba dando la vuelta al dique en Tandil sin dolor. Y a los dos o tres meses estaba llamando al doctor para decirle que no había funcionado y estaba igual que siempre”.

Por último, el exnúmero 3 del mundo cerró su relato con una sensación de frustración. “Ojalá algún día se acabe porque quiero vivir sin dolor. Viene siendo una pesadilla sin final, que a diario busco solución a diario con médicos y todavía no la encuentro. Cada vez que lo pienso me genera mucha bronca, angustia e impotencia, pero no lo puedo cambiar”, concluyó.