Campeonato Nacional: la U golea y acecha el liderato, mientras la UC vuelve a perder

La undécima fecha del Campeonato Nacional regresó tras la definición de la fase de grupos de la Copa Chile, marcando una jornada clave para los equipos en la lucha por el liderato y la permanencia. Universidad de Chile fue protagonista con una contundente goleada de 5-1 sobre Huachipato en el Estadio Nacional, resultado que deja al equipo “azul” con 19 puntos, a tres de los líderes Audax Italiano, Palestino y Coquimbo Unido, y con dos partidos pendientes.

El encuentro entre la U y Huachipato fue una exhibición de efectividad por parte de los dirigidos por Gustavo Álvarez, quienes demostraron su ambición de pelear por la cima del torneo. Por el lado del cuadro sureño, el equipo de Jaime García quedó estancado en la tabla tras sufrir esta dura derrota.

En la parte alta de la tabla, Coquimbo Unido abrió la jornada con una trabajada victoria 1-0 sobre Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, con lo que alcanzó los 22 puntos.

Poco después, Audax Italiano logró igualar en puntaje tras imponerse por la cuenta mínima a Cobresal en el Estadio El Cobre, en un duelo que coincidió con la ceremonia oficial del cambio de nombre del recinto.

Palestino completó la terna de líderes al vencer 1-0 a Deportes Limache en un partido ajustado que consolidó su buen momento.

Por su parte, Universidad Católica vivió otra semana amarga al caer 2-0 frente a O’Higgins en La Florida. El equipo dirigido por Tiago Nunes sumó su tercera derrota consecutiva en el torneo, con un doblete de Bryan Rabello que sepultó las aspiraciones cruzadas de remontar en esta fecha.

La undécima jornada finalizará este lunes con tres encuentros clave: Unión Española vs. Everton, a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura; Colo Colo vs. Ñublense, a las 18:00 horas en el Estadio Monumental; y Deportes La Serena vs. Deportes Iquique, a las 20:30 horas.