Pese a jugar con un hombre más, la U pierde ante Botafogo y es eliminada de la Copa Libertadores

Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Libertadores tras caer 0-1 ante Botafogo en el estadio Nilson Santos. Aunque los azules jugaron con un hombre más desde el minuto 27 tras la expulsión de Jair Cunha por una temeraria entrada a Charles Aránguiz, no lograron imponerse en el marcador.

El tanto decisivo fue anotado por Igor Jesús a los 38 minutos, aprovechando un error en la salida del arquero Gabriel Castellón.

La “U” comenzó el encuentro con una actitud ofensiva, complicando al actual monarca del torneo. Díaz y Aránguiz manejaron el balón en el medio campo, pero sin generar peligro en el arco contrario. Tras la expulsión de Cunha, la U se mostró desconectada en ataque y vulnerable ante los contragolpes brasileños, lo que permitió a Igor Jesús abrir la cuenta con un certero cabezazo.

En el segundo tiempo, el entrenador Gustavo Álvarez buscó variantes para revertir el marcador. El ingreso de Javier Altamirano le dio una chispa inicial al equipo, que estuvo cerca de empatar con un potente remate de Aránguiz al travesaño a los 49 minutos. Sin embargo, la intensidad disminuyó y Botafogo, liderado por un incansable Igor Jesús, continuó generando peligro.

Un gol de Artur que habría sellado el 2-0 fue anulado por el VAR debido a una mano previa, manteniendo a la U con opciones de igualar. No obstante, los dirigidos por Álvarez no lograron concretar oportunidades claras, y su última esperanza se desvaneció cuando Nicolás Guerra no alcanzó a conectar un centro en los minutos finales.

Con este resultado, Universidad de Chile quedó tercera en el grupo A con 10 puntos, detrás de Estudiantes de La Plata y Botafogo, ambos con 12 unidades. Ahora, el equipo chileno se enfocará en la Copa Sudamericana 2025, con la meta de superar este traspié y destacar en el próximo torneo.