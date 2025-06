ANFP le responde al Presidente: “Ha instrumentalizado el fútbol para distraer temas de seguridad”

El Presidente Gabriel Boric cuestionó a la ANFP y los clubes de fútbol en su Cuenta Pública, acusándolos de no cumplir con las medidas necesarias para controlar la violencia en los estadios. Destacó que eventos como los Panamericanos 2023 sí se realizaron con altos estándares de seguridad, exigiendo un mayor compromiso.

En respuesta, Pablo Milad, presidente de la ANFP, declaró en conversación con el diario La Tercera: “Hemos escuchado las palabras del Presidente de la República, las que lamentamos profundamente. Sus dichos respecto de la ANFP, la Federación y los clubes nos parecen tremendamente injustos, infundados y desproporcionados”.

Además, enfatizó los esfuerzos realizados: “Desde el fútbol profesional hemos trabajado en mejorar tanto las condiciones de seguridad como la organización de los espectáculos. Hemos propuesto alternativas y generado soluciones propias a falta de ideas gubernamentales, las que siguen sin ser debidamente consideradas”.

Milad criticó la eliminación de Estadio Seguro y acusó al gobierno de oportunismo: “El Gobierno, lamentablemente, ha instrumentalizado el fútbol como una forma de distraer los temas de seguridad que aquejan al país”.

Sobre los logros alcanzados, afirmó: “Nunca fuimos escuchados por Estadio Seguro para trabajar conjuntamente en esto. Sin embargo, la desidia del gobierno frente a estos temas llevó incluso al término de Estadio Seguro”.

El dirigente también resaltó que la obtención del Mundial Sub 20 fue resultado del trabajo de Quilín y advirtió sobre los riesgos que generan estas críticas: “Las palabras del Presidente solo dañan el trabajo que hemos realizado pese al gobierno, y no dejan a nuestro fútbol en buen pie de cara al Mundial Sub 20”.

Finalizó invitando al gobierno a colaborar: “Esperamos que se deje de lado el oportunismo y hagamos juntos un mejor fútbol para la gente. Tenemos las puertas abiertas para trabajar”.