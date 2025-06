Ya está en marcha el Mundial Sub 20. Ya se conocen los grupos y rivales de Chile para el certamen que se jugara en nuestro país. Chile tiene un grupo considerado “amigable” con Nueva Zelanda, Egipto y Japón. En el papel, los dirigidos por Nicolás Córdova deberían ganar la zona.

Pero más allá del sorteo, acá está la generación de recambio. Porque con el final triste que puede tener la Roja adulta, quedando fuera de un tercer mundial consecutivo y la partida definitiva de los últimos jugadores de la Generación Dorada; estos muchachos están llamados a ser el mentado recambio del fútbol chileno.

Algunos de ellos, ya tienen varios minutos jugando en primera división. Iván Román, Ian Garguez, Emiliano Ramos y Juan Francisco Rossel; son quienes más partidos oficiales tienen en el cuerpo. Coincidentemente son titulares en la mente del estratega nacional y algunos claramente podrían tener opciones en la selección mayor, salvo por la miopía de Ricardo Gareca.

Si bien, desde el ideal, sería que la gran mayoría de ellos tuvieron muchos más minutos en sus equipos; para que así vayan creciendo y desarrollándose, viviendo lo que es la alta competencia. Eso es un factor clave para que nuestros jugadores puedan tener más herramientas a la hora de afrontar partidos intensos y con rivales de peso.

Porque acá está la oportunidad no de exigirles el título a los muchachos, sino que empoderarlos en la misión de asumir el liderazgo del cambio. Ese que tanto se necesita para generar nuevos aires, con otros nombres que están en la zona intermedia del crecimiento y consolidación. Por ejemplo, estos jugadores de la sub 20, más nombres como Felipe Loyola, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo, Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Brayan Cortés, etc.

Chile necesita de forma urgente un trabajo ordenado y de planificación. Con un adiestrador que pueda empezar desde el origen con ese supuesto plan. Por ello, que ver este mundial como la gran ocasión para el inicio de la reestructuración. Terminar con este proceso que ha sido lamentable y renovar las esperanzas.

Hay materia prima. Se puede.