La U y su partido de la paciencia

La “U” juega este miércoles la llave de ida ante Independiente. Es clave dejar la llave abierta o consolidada de cara a la revancha en Buenos Aires.

Será un partido duro y complejo. Más allá que el Rojo no exhiba el rendimiento del primer semestre, donde era el equipo que mejor jugaba en Argentina, la escuadra de Vaccari cuenta con una dinámica e idea de juego súper afiatada y además de jugadores que se destacan a nivel local e internacional.

Claramente. Felipe Loyola es uno de los más gravitantes en el equipo argentino. Maneja los tiempos de la zona de volantes y Luciano Cabral es quien aporta el talento. Arriba Ávalos, Mazzantti y Montiel son quienes están encargados de aportar los goles y desnivel.

La “U” por su parte, que logra sostener por muchos pasajes el ritmo internacional, deberá jugar un encuentro de mucha paciencia y orden. Tomar la iniciativa y presionar permanentemente a los zagueros rojos.

El rol de Charles Aránguiz es determinante. Es el jugador que hace la diferencia, que marca los tiempos y logra llevar adelante al equipo. Es decisiva su participación.

Por eso, los hombres de Álvarez deben intentar asfixiar y no dejar jugar a los centrales de Independiente, cortar el circuito de Loyola y Cabral y aislar a Avalos.

La U tiene herramientas para poder salir adelante con esta llave. Deberá enfocarse al máximo ante un rival de fuste, jugar una verdadera final y aumentar la efectividad frente al arco.