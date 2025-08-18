Los Mejores Códigos Promocionales para Apuestas y Casino en Chile

Te presentamos los códigos más destacados para los jugadores en Chile, detallando las ofertas de casas de apuestas líderes como Tonybet, Jugabet, Melbet y Vidavegas.

Código: BONO10FS

Tonybet se enfoca en mejorar la experiencia de los amantes de las tragamonedas. Aunque la plataforma ya cuenta con un sólido bono de bienvenida, puedes obtener aún más beneficios.

Usando el código promocional BONO10FS, añades 10 giros gratis adicionales a tu cuenta.

Este es un complemento perfecto que te brinda más oportunidades para probar suerte en los slots más populares dentro de los casinos online sin arriesgar tu saldo. Es un beneficio directo que enriquece la oferta inicial y te da más tiempo de juego sin costo adicional.

JugaBet: Un Paquete de Bienvenida Insuperable

Código: PROMOJB

JugaBet irrumpe en el mercado chileno con una de las ofertas de bienvenida más generosas. Al utilizar el código promocional PROMOJB, los nuevos usuarios no solo reciben un bono, sino un paquete completo que se distribuye a lo largo de los primeros depósitos. La oferta, que puede llegar hasta un 275% con un tope de $1.500.000 CLP, se complementa con 375 giros gratis en casino o $100.000 en apuestas gratis para deportes. Esta combinación te permite sacar el máximo provecho de cada depósito, siendo una opción ideal tanto para jugadores novatos como para los más experimentados que buscan un gran impulso desde el principio. Melbet: Potencia tu Primer Depósito con un Código Exclusivo Código: MOSTRA50

Para aquellos que buscan una bonificación directa y sustanciosa, Melbet presenta una excelente alternativa. El código promocional MOSTRA50 está diseñado para otorgarte una ventaja significativa desde tu primer movimiento en la plataforma. Al introducir este código durante el registro, tu primer depósito se verá incrementado en un 150%, con un límite de $300.000 CLP. Este saldo adicional es perfecto para explorar la extensa oferta de mercados en apuestas deportivas o sumergirte en la variada selección de juegos con los bonos de casino que ofrece Melbet. Rabona: Hasta 400.000 con Código Único Código: AL25

Rabona es un excelente sitio de apuestas, con varias opciones disponibles para entregar la mejor experiencia al jugador chileno. Normalmente, ofrece un bono de $85.000 CLP con tu primer depósito. Sin embargo, con nuestro código promocional AL25, este bono se incrementa automáticamente hasta llegar a $400.000 CLP, sumando el 100% del valor que deposites. VidaVegas: 20 Giros Gratis sin Necesidad de Depósito Código: APLGCL20