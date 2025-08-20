Con “Mumo” Tupper siempre presente: así es la nueva panorámica del Claro Arena

El 20 de julio pasado se cumplieron 30 años desde la partida del histórico jugador de la Universidad Católica, Raimundo “Mumo” Tupper. El delantero, volante y lateral izquierdo tuvo desde su infancia como norte defender a los cruzados, único equipo en el que jugó durante sus 26 años de vida.

Disputó 193 partidos oficiales con el primer equipo, anotando 24 goles y aportando su talento, su liderazgo silencioso y su entrega total en cada encuentro. El ‘Mumo’ fue parte de la obtención del Campeonato Nacional de 1987, la Copa Chile 1991 y la Copa Interamericana 1994, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores 1993.

Tras su partida en aquella tarde de julio en 1995 en Costa Rica, los cruzados cargan con el dolor de su ausencia, inmortalizada en el memorial instalado en los cerros que envuelven San Carlos de Apoquindo.

Algo que no fue olvidado por parte de la UC con la inauguración del nuevo templo cruzado, el Claro Arena: desde una posición privilegiada, la “Cruz del Mumo” podrá ver las tristezas y alegrías de la franja en Avenida Las Flores 13000, Las Condes.

🏟️⚪🔵 ¡Mumito, querido! El Claro Arena tiene esta panorámica desde dentro del recinto, y se puede ver el memorial a Raimundo Tupper con la Cruz del Mumo, la que mira en dirección a la nueva casa de #LosCruzados y el Complejo Deportivo que tiene su nombre. pic.twitter.com/r9D0ARk3Ad — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 20, 2025

La ceremonia de inauguración, efectuada durante la tarde de ayer, fue encabezada por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y contó con la presencia del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí ―que bendijo el recinto―, e integrantes del plantel.

“Con orgullo, entregamos a nuestros abonados, socios e hinchas una nueva casa, que será motivo de orgullo para las futuras generaciones de cruzados, una nueva fortaleza cruzada; entregamos al fútbol chileno una nueva sede, donde puedan jugar selecciones nacionales, y a la ciudad y la comuna de Las Condes un recinto multipropósito de primer nivel mundial“, afirmó Tagle en su discurso.

Con la presentación formal del recinto, al Claro Arena le quedan dos inauguraciones con pelota en cancha. La escuadra cruzada femenina se medirá a las 21:00 horas de hoy ante Santiago Morning, mientras que Universidad Católica se enfrentará en un esperado encuentro frente a Unión Española este sábado a las 20:00