“La arena te extraña”: fallece “Paulao”, head coach de la selección nacional de vóleibol playa

La Federación de Vóleibol de Chile confirmó el fallecimiento de Paulo Roberto Moreira da Costa, conocido como Paulao, head coach de la selección nacional de vóleibol playa y figura clave en el desarrollo de esta disciplina en el país.

El entrenador brasileño, que llegó en 2018 a Chile, dejó una profunda huella en el deporte gracias a su trabajo con la dupla de los primos Grimalt, a quienes llevó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, además de guiarlos en la obtención de un oro panamericano en Lima 2019 y un bronce en Santiago 2023.

Bajo su liderazgo, el vóleibol playa chileno alcanzó títulos sudamericanos y logros panamericanos que marcaron un antes y un después en su historia. Desde la Fevochi destacaron no solo sus triunfos deportivos, sino también su pasión, compromiso y calidad humana que inspiraron a generaciones de jugadores. El Comité Olímpico de Chile, por su parte, expresó que siempre será recordado por su profesionalismo y buen humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FEVOCHI (@fevochi)

Los primos Esteban y Marco Grimalt dedicaron un emotivo mensaje en redes sociales, donde lo describieron como un maestro y líder que les enseñó no solo a competir, sino también a luchar con humildad y a trabajar con alegría. “Hoy, la arena te extraña. Nosotros también. Tu legado no se va. Vive en cada punto, en cada salto, en cada grito de equipo. Te llevamos con nosotros. Para siempre”, escribieron.