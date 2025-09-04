Chile se hunde en las Eliminatorias: colista absoluto tras caer 3-0 ante Brasil en el Maracaná

Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes encarrilaron este jueves una exhibición de Brasil en el estadio Maracaná que le catapultó con 28 puntos al segundo puesto de las eliminatorias del Mundial y agudizó la depresión de Chile, que con 10 puntos de 51 posibles yace en el último puesto.

La Roja bien que se las arregló para dificultarle las cosas a la Canarinha, que solo pudo romper el equilibrio con un gol del delantero del Chelsea Estevao en el minuto 38.

Hasta ahí, muy poca emoción en un acto para un público entusiasta que quiere más de su equipo bajo la batuta del italiano Carlo Ancelotti, pero la verdeamarela dejó el resto de su pólvora para la recta final del segundo tiempo.

El técnico Nicolás Córdova sorprendió con un equipo renovado, alineando desde el inicio a Iván Román y Ben Brereton en un esquema de tres defensores que la mayor parte del tiempo se transformaba en línea de cinco.

Pero la selección chilena casi nulas opciones. La más clara llegó en el cierre del primer tiempo, con un cabezazo de Paulo Díaz que Alisson tapó de manera espectacular. El resto fue dominio brasileño.

En solo 5 minutos de intervalo, el ariete del West Ham Lucas Paquetá y el centrocampista del New Castle Bruno Guimaraes sellaron la goleada, aunque el segundo puesto de Brasil, si bien maquilla el mal comienzo en las eliminatorias, está muy lejos del alcance de su más enconado rival, Argentina, que lidera con 38.

Con esta derrota, Chile deberá jugarse en la última fecha ante Uruguay la opción de no terminar como colista, tal como ocurrió rumbo a Corea-Japón 2002. Para evitarlo, necesitará además que Perú —dos puntos arriba— no sume en su duelo como local frente a Paraguay.