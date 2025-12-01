Campeonato Nacional: Unión Española desciende y Colo Colo fuera de torneos internacionales

La penúltima jornada del Campeonato Nacional estuvo marcada por un vuelco en la tabla y definiciones que tensionan el cierre del torneo. Unión Española consumó su descenso tras caer 2-4 ante O’Higgins en Santa Laura, resultado que la dejó en el último lugar con 21 puntos y sin opciones matemáticas de mantenerse en Primera.

El triunfo permitió a O’Higgins escalar al tercer lugar con 53 unidades y seguir en la disputa por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Deportes Iquique logró extender su lucha por la permanencia al vencer a Everton en Viña del Mar, comprometiendo además a los ruleteros. Los “Dragones Celestes” marchan penúltimos con 24 puntos, mientras Everton quedó antepenúltimo con 26, configurando un final de torneo decisivo para ambos elencos.

Deportes Limache respiró aliviado tras vencer 0-1 a Unión La Calera, alcanzando 28 unidades y asegurando su permanencia. El triunfo incluso le permite enfocarse en la definición de la Copa Chile frente a Huachipato, que podría entregarles un cupo a la Copa Libertadores.

En la parte alta, Universidad Católica empató sin goles ante Huachipato en Talcahuano, llegando a 55 puntos. Los cruzados dependen de sí mismos en la última fecha para asegurar el cupo “Chile 2” a la fase grupal de la Libertadores.

Colo Colo quedó en una situación crítica en la carrera por clasificar a torneos internacionales. Los albos cayeron 3-0 ante Cobresal en El Salvador y ahora necesitan resultados ajenos para alcanzar un lugar en la Sudamericana. Con 44 puntos en el octavo puesto, dependen de Audax Italiano y Ñublense, además del desempeño de Cobresal en su próximo duelo.

En tanto, Palestino aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana tras vencer 0-3 a Deportes La Serena en La Portada.

La fecha continuará este lunes con el duelo entre Audax Italiano y Ñublense, y cerrará el martes con el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, encuentro que puede definir si los piratas logran arrebatarle al “Ballet Azul” el histórico récord de triunfos consecutivos.